Auf dem roten Teppich in Ismaning spielen in dieser Woche ganz unterschiedliche Spezies an Tenniscracks: Talentierte Nachwuchsspielerinnen, aber auch etablierte Profis, die den Sprung in die Top 100 der Frauen-Weltrangliste schaffen möchten oder sich nach einer Verletzung zurückkämpfen. Die Turniere der ITF World Tour sind Einstiegsturniere, die vor allem für nachrückende Spielerinnen eine wichtige Chance sind, Punkte für die Weltrangliste zu sammeln. Ismaning, wo seit 2013 erstmals wieder ein Frauenturnier stattfindet, hat daher auch viele deutsche Spielerinnen angelockt, die sich durch Wildcards und die Qualifikation einen Platz in der Hauptrunde der mit 60 000 Dollar dotierten Therme Erding Open sichern konnten. Eine sticht dabei besonders heraus.

Mit 15 Jahren und Platz 1001 in der WTA-Weltrangliste ist Mariella Thamm die jüngste und am schlechtesten platzierte Spielerin, die es nordöstlich von München ins Viertelfinale geschafft hat – und das aus der Qualifikation heraus. In Ismaning verfolgt sie das Motto: „Keinen Druck haben, ganz locker aufspielen und mal gucken, wie es dann wird.“ Und das scheint zu funktionieren.

„Sie ist sehr unbeschwert, und das ist ja auch ihre Stärke“, sagt Barbara Rittner, die bis vergangenen Februar Chef-Bundestrainerin der Frauen im Deutschen Tennis Bund (DTB) war. Seit August ist sie beim Start-up „Acein Performance“ Sportliche Leiterin. Rittner verschreibt sich nach mehreren Jahrzehnten beim DTB der individuellen Förderung von jungen Spielerinnen, auch in finanzieller Hinsicht: „Weil sie meistens für ihre Heimtrainer Geld brauchen und auch Reisekosten haben. Tennis ist ein teurer Sport.“ Daneben liegt ihr Fokus auf sportlicher Beratung und auf der Gesundheit der Spielerinnen. Diese Förderung soll den jungen Talenten den Weg zum Profi erleichtern. Denn viele wollen wie Thamm „irgendwann natürlich alle vier Grand Slams spielen und dann auch versuchen, unter die Top 10 der Welt zu kommen“.

Das Unternehmen möchte bis zum Frühjahr 2025 vier bis sechs Spielerinnen heraussuchen, die dort individuell gefördert werden sollen. „Ich kann bislang nicht verraten, wer dabei sein wird, weil wir noch in der Sichtung sind“, sagt Rittner. Aber es sei kein Geheimnis, dass sie auch gerne Mariella Thamm unter Vertrag hätten.

Rittner ist in engem Kontakt mit weiteren Spielerinnen, die ebenfalls in Ismaning spielten. Etwa mit der Weltranglisten-305. Nastasja Schunk, die von den Veranstaltern eine von vier Wildcards für die Hauptrunde erhalten hat. Die 21-Jährige arbeitet seit einer Schulterverletzung an ihrem Comeback. Am Donnerstagabend musste sie sich in der zweiten Runde Thamm mit 4:6 und 3:6 geschlagen geben. Im Gegensatz zu Thamm ging es für Schunk in Ismaning um mehr als nur ein Reinschnuppern in die Frauentour. Denn auf ihr und ihrer Generation lastet Druck.

„Es ist gerade eine schwierige Phase, das ist kein Geheimnis“, sagt Rittner

Rittner jedenfalls, die die sogenannte „Goldene Generation“ um Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Sabine Lisicki und Julia Görges mit aufgebaut hat, sieht im deutschen Nachwuchs bei den Frauen Aufholbedarf: „Es ist gerade eine schwierige Phase, das ist kein Geheimnis. Jetzt hat auch Angie Kerber aufgehört, insofern muss die Generation dahinter die Lücke schließen.“ Die jungen Spielerinnen Anfang und Mitte 20, auf denen derzeit die Hoffnungen ruhen, sind allerdings fast alle jenseits der Top 100 platziert. In den nächsten Jahren müssten die Talente hart arbeiten, um weiter nach vorn zu kommen, findet Rittner: „Ich sage immer, die sind so nah dran und teilweise doch so weit weg.“

Einerseits solle sich der Nachwuchs Zeit lassen und nicht so streng mit sich sein, andererseits bekomme er gleichzeitig den Druck der Öffentlichkeit zu spüren. „So ein erfolgsverwöhntes Land Tennis-Deutschland ist, will man hier natürlich immer nahtlos die nächsten Stars.“ Die Nächsten, das war eigentlich die Generation um Anna-Lena Friedsam, die aufgrund von Verletzungen und anderen Gründen aber fast komplett weggebrochen ist. Der Druck ihrer Generation hat sich nun auf die jüngeren Nastasja Schunk, Ella Seidel, Eva Lys oder Noma Noha Akugue verlagert.

Friedsam, mittlerweile 30 Jahre alt, scheint damit aber ganz gut leben zu können, zumindest in Ismaning. Am Freitagnachmittag zog sie durch einen Zweisatzsieg gegen Barbora Palicova ins Halbfinale ein. Dort trifft sie auf die Ukrainerin Daria Snigur, die die so talentierte, aber diesmal allzu nervöse Mariella Thamm ebenfalls in zwei Sätzen bezwang. Die 15-Jährige darf Ismaning dennoch mit einem Grinsen verlassen: Kommende Woche wird sie wieder unter der besten 1000 Spielerinnen der Welt sein.