Die erste Tennis-Bundesliga der Frauen kehrt in den Spielbetrieb zurück - nach einer langen Pause, weil die Saison 2020 wegen der Corona-Pandemie gestrichen wurde. Für den Münchner TC Luitpoldpark bedeutet das, dass er fast zwei Jahre nach dem Aufstieg an diesem Sonntag in der ersten Liga debütiert, er ist dort das einzige bayerische Team. Die Premiere findet vor eigenen Rängen statt (Beginn 11 Uhr), nicht aber vor eigenem Publikum, denn die Anlage bleibt für die Öffentlichkeit gesperrt. Die folgenden Partien finden auswärts statt, das nächste Heimspiel folgt am 17. Juli.