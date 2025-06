Carlos Alcaraz kämpft Jannik Sinner in einem hochklassigen Finale in fünfeinhalb Stunden und fünf Sätzen nieder und verteidigt seinen Titel. Dabei zeigt sich, dass die beiden dem Rest der Welt bereits entrückt sind.

Von Barbara Klimke, Paris

Kurz vor Ende dieses irrwitzigen Finales, als weit über fünf Stunden gespielt waren, beim Stand von 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3), 6:6, traten Carlos Alcaraz und Jannik Sinner noch einmal an die Grundlinie. Es ging jetzt in den Match-Tiebreak, der den Gleichstand dieses hin und her wogenden, nach Punkten ausgeglichenen Spiels in einem brutalen Hauruckverfahren brechen sollte. Die körperliche und mentale Erschöpfung war beiden Spielern anzusehen. Sie hatten sich vor diesem letzten Kraftakt nicht einmal mehr hinsetzen dürfen. Ob er solche Drucksituationen, solche Anspannung, möge, wurde Alcaraz anschließend gefragt.