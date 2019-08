New York (dpa) - Roger Federer hat bei den US Open der Tennisprofis ohne Mühe das Achtelfinale erreicht. Der Schweizer setzte sich in New York gegen den Briten Daniel Evans leicht und locker mit 6:2, 6:2, 6:1 durch.

Nachdem der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger in den ersten beiden Runden jeweils den ersten Satz verloren hatte, bestimmte er gegen Evans von Beginn an das Geschehen. Nach nur 80 Minuten war die einseitige Partie im Arthur Ashe Stadium schon wieder vorbei.

"Ich habe nichts anders gemacht als in den ersten beiden Spielen", sagte Federer nach der Begegnung. "Ich bin froh, dass ich wieder im Achtelfinale stehe", sagte der 38-Jährige. "Daniel stand gestern noch auf dem Platz, vielleicht hat er sich heute nicht komplett fit gefühlt."

Wegen des Dauerregens am Mittwoch hatten in New York zahlreiche Spiele auf den Donnerstag verlegt werden müssen, so dass viele Spieler nun an zwei aufeinanderfolgenden Tagen spielen müssen. Federer hatte dagegen am Mittwoch unter dem geschlossenen Dach spielen können und hatte daher am Donnerstag frei.

Bei den Damen steht Topfavoritin Serena Williams im Achtelfinale. Die Amerikanerin setzte sich in New York gegen Karolina Muchova aus Tschechien mit 6:3, 6:2 durch. Williams benötigte nur 74 Minuten für ihren Erfolg. Die 37-Jährige trifft nun am Sonntag auf die Kroatin Petra Martic, die die an Nummer zwölf gesetzte Anastasija Sevastova aus Lettland etwas überraschend mit 6:4, 6:3 bezwang. Serena Williams strebt in New York ihren 24. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier an.

Auch French-Open-Siegerin Ashleigh Barty und die Weltranglisten-Dritte Karolina Pliskova erreichten das Achtelfinale. Die Australierin Barty setzte sich gegen Maria Sakkari aus Griechenland mit 7:5, 6:3 durch. Die Tschechin Pliskova musste gegen Ons Jabeur aus Tunesien Schwerstarbeit verrichten, um mit 6:1, 4:6, 6:4 zu gewinnen.