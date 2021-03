Roger Federer hat bei seinem Tennis-Comeback das zweite Match verloren und ist beim ATP-Turnier in Doha im Viertelfinale ausgeschieden. Der Schweizer, 39, unterlag dem Georgier Nikolos Bassilaschwili am Donnerstag trotz eines Matchballs noch mit 6:3, 1:6, 5:7. Nach 1:50 Stunden stand die Niederlage für den langjährigen Weltranglisten-Ersten fest. Im umkämpften dritten Satz war Federer beim Stand von 5:4 gegen den aufschlagenden Weltranglisten-42. nur einen Punkt vom Sieg entfernt und verlor wenig später selbst sein Service. Der 29-jährige Bassilaschwili machte mit dem dritten Matchball den Sieg perfekt. Für Federer, Gewinner von 20 Grand-Slam-Titeln, war das mit gut einer Million Dollar dotierte Hartplatz-Turnier in Doha die Rückkehr in den Wettkampfsport nach mehr als einem Jahr. Nach dem Halbfinal-Aus bei den Australian Open 2020 hatte sich Federer zwei Knieoperationen unterzogen und seine Saison frühzeitig beendet.