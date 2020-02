Der Schweizer verpasst nach einer Knie-OP die Sandplatz-Saison, er hat am Donnerstag unter anderem auch für die French Open abgesagt. Angreifen will er wieder bei den Turnieren auf Rasen, zum Beispiel Mitte Juni in Halle/Westfalen.

Tennisprofi Roger Federer fällt nach einer Knieoperation monatelang aus. Wie der 38 Jahre alte Schweizer am Donnerstag in den Sozialen Medien mitteilte, muss er unter anderem auch für die French Open (18. Mai bis 7. Juni) absagen. Federer wird erst bei den Rasenturnieren im Sommer wieder angreifen. "Mein rechtes Knie hat mich eine kleine Weile gestört", schrieb Federer bei Twitter. Er habe sich daher am Mittwoch einer Arthroskopie unterzogen: "Nach dem Eingriff haben die Ärzte mir bestätigt, dass es die richtige Entscheidung war und sie sehr zuversichtlich sind, dass ich mich voll erhole." Er könne es nicht erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen, schrieb die langjährige Nummer eins der Welt: "Wir sehen uns auf Rasen." Der 20-malige Major-Sieger, der zuletzt bei den Australian Open im Halbfinale an Novak Djokovic gescheitert war, hatte schon 2017 und 2018 auf die Sandsaison verzichtet und dann 2017 in Wimbledon triumphiert. Diesmal könnte der Rekordsieger beim Turnier in Halle/Westfalen vom 13. bis 21. Juni sein Comeback feiern.

Federer hat in seiner einzigartigen Karriere bisher vergleichsweise wenige schwerwiegende Verletzung erlitten. 2016 musste er sich einer Operation am linken Knie unterziehen, im Jahr danach gewann er unter anderem Wimbledon und die Australian Open. Bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne in diesem Januar klagte er immer wieder über körperliche Beschwerden, die ihn auch bei der Niederlage gegen Djokovic (Serbien) behinderten.