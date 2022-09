Roger Federer beendet seine Laufbahn in London an der Seite des alten Rivalen Rafael Nadal. Es fließen Tränen - und nach dem letzten Ballwechsel singt Ellie Goulding dem populärsten Tennisspieler ein Abschiedsständchen.

Von Barbara Klimke, London

Um 0:14 Uhr Ortszeit schlug Roger Federer noch ein Ass. Neun Minuten später hatte er sein erstes Match in diesem Jahr, das zugleich das letzte seiner Laufbahn war, verloren. Ein Dank an seinen Doppelpartner Rafael Nadal, ein Handschlag mit den Gegnern am Netz, dann kehrte er zu den Teamkollegen zurück und nahm jeden einzelnen in den Arm.