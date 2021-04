Von Gerald Kleffmann, München

Vor ein paar Tagen bog Patrik Kühnen im Rilano Hotel um die Ecke, da traute er seinen Augen nicht: "Da war plötzlich nicht nur Lövik, sondern Lövik junior." Ja, der Clan der Zverevs, eine kleine Breaking-News sozusagen, ist tatsächlich wieder angewachsen, diesmal war der Toy-Pudel mit Nachwuchs dran. Alexander Zverev, der Topspieler der ab diesen Samstag stattfindenden BMW Open beim MTTC Iphitos, ist jetzt nicht nur Onkel von Mischas kleinem Sohn; sein zehn Jahre älterer Bruder begann vor zwei Jahren mit der Familiengründung. Und er ist nicht nur selbst Vater, im März kam ja Tochter Mayla zur Welt (die er nur selten sah, da sie bei der Mutter lebt). Sondern er kann nun auch gleich mit zwei Hunden Gassigehen, wozu er nur nicht so oft kommt. Mutter Irina übernimmt das meist, Alexander ist ja in erster Linie schon noch Tennisprofi. Wenngleich es beim Münchner ATP-Event manchmal wirkt, als sei er eigentlich eher CEO des Konzerns "Zverev Inc. Sons, Daughters, Dogs & Co". Der kürzlich 24 Jahre alt gewordene Weltranglisten-Siebte kam wahrlich nicht alleine an den Aumeister am Englischen Garten.

Für Turnierdirektor Patrik Kühnen, 55, der längst zum bewährten Inventar dieser Veranstaltung zählt, bedeutet dies freilich, dass er noch mehr auf der Hut sein muss, um für seinen wichtigsten Spieler samt Anhang da zu sein. Vater Alexander ist als Trainer wie immer dabei, Mischa erhielt eine Wildcard fürs Doppel, wie auch Marcelo Melo, der Brasilianer, der eng mit Alexander Zverev befreundet ist und ihn fast überall begleitet - so dass man ihn unbedingt auch zum Clan zählen darf. Seit 2014 spielt Zverev in München, eigentlich müsste er das ja nicht immer, denn das Turnier ist eines der kleinen auf der ATP Tour, doch die Verantwortlichen hier bieten ihm Jahr für Jahr eine derart komfortable Bühne, dass Zverev, der sonst chronisch zu spät kommenden Profi, diesmal gar eine Woche früher anreiste. Könige dürften früher auch nicht viel besser behandelt worden sein.

Dahinter steckt übrigens auch ein genialer Plan, der nur nicht so laut kommuniziert wird. Münchens Turnier hat in seiner Nische ja auch deshalb stets ganz gut funktioniert, weil sie eines verstanden: Man kriegt zwar keinen Roger Federer oder Rafael Nadal. Aber die Größen, die kommen, tragen wir auf Händen! So war das auch, als etwa noch Tommy Haas das Gesicht des Turniers war. Oder als Andy Murray mal vorbeikam und siegte (nur die Lederhose, die er anziehen musste, fand er etwas komisch). "Das war schon immer unser Anspruch, dass sich die Jungs wohlfühlen", sagt Kühnen, "und trotz Pandemie wollen wir das auch jetzt garantieren."

"Ich muss noch vorsichtig sein", sagt Alexander Zverev

Nachdem das Turnier 2020 ausgefallen war, findet es diesmal ohne Zuschauer statt. Die Matches vom Center Court werden allerdings im Live-Stream des Bayerischen Rundfunks auf BR24sport.de und auch auf ran.de übertragen. Kühnen hat nun ein erstaunlich gutes Feld zusammengemischt, das selbst ihn verblüfft: "Sieben Spieler sind dabei, die dieses Jahr schon ein Turnier gewonnen haben. Das habe ich noch nie erlebt." Namentlich sind das der Ungar Hubert Hurkacz (zwei), der Südtiroler Jannik Sinner, der Brite Dan Evans, der Russe Aslan Karazew, der Italiener Lorenzo Sonego und Zverev. Auf der Anlage begrüßte Kühnen auch bereits Casper Ruud, der von seinem Vater Christian begleitet wird, einem Ex-Profi. Und er empfing Sebastian Korda. Gegen dessen Vater Petr, zweimal Finalist in München, hatte er selbst noch als Profi im Doppel gespielt. "Family affairs" nennt Kühnen ein Attribut, das dieses Turnier auszeichnet. Familienangelegenheiten, das trifft es wohl gut. Daher ist es auch möglich, dass Zverev den Startrekord von Michail Juschni bricht, der gefühlt seit der Russischen Revolution mit dabei war, ehe das Unvorstellbare eintrat: Juschni beendete seine Karriere, obwohl er zu München gehörte wie der Obststandl-Didi.

Ans Aufhören denkt Zverev natürlich noch lange nicht, aber zumindest diesmal tritt er nicht in bester Verfassung an. Wie er am Freitag berichtete, hatte er seinen Aufschlag etwas zu viel trainiert. Knochen und Knorpel im Ellbogen gerieten in Mitleidenschaft, am Freitag vergangener Woche bekam er gar Eigenblut ins Gelenk gespritzt. "Ich muss noch vorsichtig sein", zitiert ihn der Sportinformationsdienst, "es muss erst noch komplett verheilen." Als Topgesetzter wird er immerhin erst frühestens ab Mittwoch eingreifen. An seinen Ambitionen ändern die Beschwerden nichts. Er möchte das Siegerauto gewinnen. "Zwei Zweisitzer habe ich ja schon, ein Viersitzer wäre nicht schlecht", sagte er. Andererseits: Baut BMW auch Busse? Die Zverevs bräuchten ja eher was Geräumigeres.