Zwei Tage nach dem Halbfinaleinzug in Osaka ist die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber beim Tennis-Turnier im chinesischen Wuhan zum fünften Mal in den vergangenen sechs Turnieren bereits in der ersten Runde gescheitert. Die an Position elf gesetzte Kielerin musste sich Monica Puig (Puerto Rico), der sie im olympischen Finale von Rio 2016 unterlegen war, nach 2:45 Stunden mit 6:7 (5), 7:5, 1:6 geschlagen geben.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerbe, die sich durch gelungene erste Auftritte in Osaka unter Interimstrainer Dirk Dier um drei Weltranglistenplätze auf Rang zwölf verbesserte, wehrte gegen die 25 Jahre alte Puig zwar zwei Matchbälle ab und erzwang den dritten Satz. Dort konnte sie ihr Momentum aber nicht nutzen.