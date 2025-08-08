Victoria Mboko, 18, Tennisspielerin aus Kanada, hat ihren Siegeszug in Montreal mit ihrem ersten Titel auf der WTA-Tour gekrönt. Nach Siegen über Sofia Kenin, Coco Gauff und Jelena Rybakina bezwang sie im Endspiel die Japanerin Naomi Osaka 2:6, 6:4, 6:1. Vier Siege gegen Grand-Slam-Siegerinnen binnen einer Woche hatte bisher nur Serena Williams (1999) während eines Turniers geschafft.

„Ich hätte nie gedacht, dass so etwas so plötzlich kommen würde. Ich denke, es beweist, dass Träume näher sind, als man denkt“, sagte Mboko. Gegen die frühere Weltranglistenerste Osaka nutzte sie acht ihrer neun Breakchancen und nach 2:04 Stunden auch den ersten Matchball. Die Glückwünsche folgten umgehend. „Sie hat es geschafft. Eine unglaubliche Leistung von unserem kanadischen Champion“, bemerkte Premierminister Mark Carney.

Noch am Vormittag hatte sich Mboko wegen Schmerzen im rechten Handgelenk einem MRT unterzogen – am Abend stand sie dann ihrer Kindheitsheldin Osaka gegenüber. „Worte können nicht beschreiben, wie der Tag gelaufen ist“, sagte Mboko, deren Eltern aus der Demokratischen Republik Kongo geflohen waren. Geboren wurde Mboko in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina, aufgewachsen ist sie in Toronto.

Vor der Saison hatte Mboko noch außerhalb der Top 300 gestanden und war als Nummer 85 ins Turnier gestartet. Durch ihren Triumph wird sie in der Weltrangliste nun auf Rang 25 vordringen und zu Kanadas Nummer eins aufsteigen.