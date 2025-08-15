Tennisspielerin Ella Seidel, 20, aus Hamburg hat in Cincinnati eine weitere Überraschung verpasst. Sie unterlag im Achtelfinale bei großer Hitze der Französin Varvara Gracheva 6:2, 1:6, 1:6. Das Erreichen des Achtelfinales eines Masters-Turnier ist der bislang größte Erfolg ihrer Karriere. Nach gewonnenem ersten Satz musste Seidel, Nummer 128 der Welt, bei Temperaturen von über 30 Grad Celsius im zweiten Durchgang eine medizinische Behandlungspause einlegen, nach knapp zwei Stunden Spielzeit verlor sie das Match. Das mit rund 5,2 Millionen US-Dollar dotierte WTA-Turnier gilt als Generalprobe vor dem letzten Grand-Slam-Turnier der Saison in New York. Zuvor waren die Deutschen Laura Siegemund, Eva Lys und Tatjana Maria ausgeschieden.