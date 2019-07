25. Juli 2019, 18:45 Uhr Tennis Eisrolle im Nacken

Die Hitze macht den Profis in Hamburg zu schaffen. Jan-Lennard Struff, der aktuell zweitbeste Deutsche, wirft bereits im Achtelfinale das Handtuch.

Von pb, Hamburg

Es ist beachtlich heiß in Hamburg, einst eine Stadt des dauernden Regens, 36 Grad im Schatten waren es am Donnerstag. Nicht so ganz optimal für Freiluftsport und dessen Zuschauer. Beim Tennisturnier am Rothenbaum sind die Sonnenplätze derzeit eher unbeliebt, weil man dort gegrillt wird; das Publikum sitzt fürs erste deutlich lieber in jenem Schatten, in dem es wie gesagt auch schon 36 Grad warm war, mindestens. Auch Boris Becker saß da, der Head of Men's Tennis des Deutschen Tennis Bundes (DTB). Das neue Stadiondach der Anlage blieb trotzdem weit offen, man muss das schöne Wetter ja andererseits auch genießen.

Jan-Lennard Struff hatte wenig davon, Deutschlands zweitbester Tennisspieler unterlag in zwei Sätzen 1:6 und 6:7 gegen den Spanier Pablo Carreño Busta und schied im Achtelfinale aus. Eine Enttäuschung für ihn, doch Carreño Busta war immerhin mal die Nummer 10 der Weltrangliste. Obendrein sollte Struff später noch im Doppel ans Werk gehen.

Zuvor hatte schon Martin Klizan die pralle Sonne über dem Center Court nicht behagt, unten auf dem Sandplatz ist es noch heißer als auf den Tribünen. Der Slowake ließ sich in seinem Achtelfinalspiel gegen den Serben Filip Krajinovic Eisrollen in den Nacken legen, aber die Brachialkühlung änderte nichts daran, dass der 30 Jahre alte Profi in zweieinhalb Stunden 7:6, 5:7, 1:6 verlor. Sieger Krajinovic trifft auf Alexander Zverev im Viertelfinale. Zverev mag solche Temperaturen. "Für mich ist die Hitze, glaube ich, ein Vorteil", hatte die Nummer fünf der Welt und Nummer eins in Deutschland schon vor dem Match am Donnerstag berichtet. Er setzte sich dann am Nachmittag nach einem kurzen Rückstand im zweiten Satz gegen den Argentinier Federico Delbonis 6:4, 7:6 (2) durch. Mancherorts ist es ja noch wärmer als nun in der Hansestadt - beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne im Januar, im australische Sommer, lassen sich angeblich Spiegeleier auf dem Platz braten. Hartplätze reflektieren die Sonne noch mehr als Sand. Außerdem: Die Spieler, so der Hamburger Turnierarzt Niklas Hennecke im Turniermagazin, "kennen ihren Körper, und sie kennen auch die Symptome, wenn es gefährlich werden könnte". Es gibt Getränke, nasse Handtücher - und wer mag, der springt danach ins Eisbad.