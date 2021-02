Von Barbara Klimke, Melbourne/München

Seit diesem Donnerstag sind im Melbourne Park die Tore wieder aufgesperrt, die vom Grün der Uferanlangen auf das Blau der Tennisplätze führen. Den Fünftage-Bann im Bundesstaat Victoria, verhängt wegen eines Corona-Clusters am Flughafen, hob die Regierung auf. In den letzten Tagen gab es keinen Neuinfizierten mehr; der Nachbarstaat New South Wales meldet sich sogar seit nunmehr 31 Tagen corona-frei. Damit dürfen von nun an wieder 7477 Besucher ihre Plätze in der Rod Laver Arena einnehmen, um zu erleben, wie bis Sonntag gelbe Bälle übers Netz fliegen. Was sie mit Sicherheit nicht sehen werden, steht auch schon fest: Es wird keinen australischen Turniersieg geben - so wenig wie in den vergangenen 43 Jahren.

Als Letzte bei den Australian Open hat sich diesmal Ashleigh Barty, 24, verabschiedet. Das Aus für ihre Landsleute Nick Kyrgios und Alex De Minaur kam schon in der 3. Runde. Seitdem lastete auf Bartys Schultern erneut die Bürde der Erwartung einer sportbegeisterten Nation. Nicht nur, weil sie ihre Position als Tennis-Weltranglistenerste über das Pandemiejahr hinweg gerettet hatte, obwohl sie 2020 ihren einzigen Titel in einer anderen Sportart, nämlich beim Golfen, gewann. Sie hatte bis Mittwoch zudem noch keinen Satz verloren. Dann traf sie am heißesten Turniertag auf die Tschechin Karolina Muchova und musste sich in einem Match mit zwei höchst unterschiedlichen Hälften geschlagen geben - 6:1, 3:6, 2:6.

Muchova, 24, hatte tatsächlich eine außerplanmäßige Halbzeitpause für sich eingefordert. Aber Barty wollte darin nicht den Grund ihrer Niederlage sehen. "Ich hatte einen Plan, und den habe ich ein wenig aus den Augen verloren", sagte sie lediglich. Doch die Auszeit raubte ihr erkennbar den Spielrhythmus. 1:6 und 0:2 lag Muchova, Nummer 27 der Welt, im zweiten Grand-Slam-Viertelfinale ihrer Karriere zurück, als sie um medizinische Hilfe bat. Kein Verletzungsnotfall, wie sie später erklärte, sondern ein Schwindelanfall, wohl der Hitze geschuldet. Fieber und Puls wurden gemessen, sie verschwand zur Abkühlung in den Innenräumen. Und als sie zurückkam, spielte sie - eisgekühlt - ein anderes Match: präziser, mutiger, schwungvoller. Barty indes vermochte danach die Länge ihrer Schläge nicht mehr mit der üblichen Exaktheit zu justieren. Die sich an den Matchball anschließende Debatte über Sinn und Unsinn einer Nicht-Verletzungs-Unterbrechung würgte die Unterlegene auf der Pressekonferenz trotz ihrer Enttäuschung recht schnell ab: Alles innerhalb des erlaubten Rahmens, sagte Barty, sie selbst habe ebenfalls schon medizinische Auszeiten beansprucht. Ihr Schlusswort: "Ich schreibe die Regeln nicht, ich befolge die Regeln. Das tun wir alle."

Womöglich war die Weltranglistenerste auch deshalb leichter aus der Balance zu kippen, weil ihr Spielpraxis fehlte: 2020 hatte Barty von Februar bis Dezember wegen der Pandemie kein Turnier mehr bestritten. Erst seit Januar ist sie wieder im Geschäft.

Und so muss Australien die Hoffnung um ein weiteres Jahr vertagen: Seit Christine O'Neill 1978 hat keine australische Tennisspielerin den Sommer-Klassiker mehr gewonnen. Nicht verzagen, rief Ashleigh Barty ihren Landsleuten tröstend zu: "Die Sonne geht auch morgen wieder auf." Und sie selbst will weiterarbeiten für den Erfolg - irgendwann.