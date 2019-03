27. März 2019, 18:47 Uhr Tennis Eingerostet

Novak Djokovic scheitert auch beim prestigeträchtigen Turnier in Miami ungewohnt früh. Der Weltranglisten-Erste will seine Turnierplanung für das Frühjahr nun grundlegend überdenken. Davor hat er allerdings noch ein paar Pläne für den kommenden Sommer.

Nach der zweiten heftigen Niederlage in den USA will der Weltranglistenerste Novak Djokovic sein Programm auf der Tennistour überdenken. Jahrelang hatte der 31-jährige Serbe die beiden Frühjahrsturniere in Indian Wells und Florida dominiert: 2011, 2014, 2015 und 2016 gewann er jeweils beide Titel bei den aufeinanderfolgenden Veranstaltungen. Doch seit dem Vorjahr schwächelt der Djokovic bei den US-Klassikern: Am Mittwoch scheiterte er in Miami 6:1, 5:7, 3:6 am Spanier Roberto Bautista Agut im Achtelfinale.

Vor knapp zwei Wochen erst war Djokovic in Indian Wells überraschend früh am Augsburger Philipp Kohlschreiber gescheitert. Im zurückliegenden Jahr war er bei beiden US-Turnieren sogar schon in der Eröffnungsrunde ausgeschieden. "Ich muss unbedingt überdenken, wie ich mich nächstes Jahr auf Indian Wells und Miami vorbereite", folgerte Djokovic, der vor Indian Wells seit dem Erfolg bei den Australian Open im Januar nicht mehr gespielt hatte. Den Grund für seine Unkonzentriertheiten im Duell mit dem Spanier hatte Djokovic schnell ausgemacht: "Ich hatte einfach zu viele Dinge außerhalb des Platzes im Kopf. Ich schätze, das hat mich ein bisschen beeinflusst. Ich fühlte mich auch gesundheitlich nicht gerade bestens. Ich bin noch etwas eingerostet", sagte Djokovic.

Der 15-malige Sieger bei Grand-Slam-Turnieren will sich nun auf die europäischen Sandplatz-Veranstaltungen konzentrieren. Nach seinen Erfolgen bei den US Open in New York im September 2018 und zuletzt in Melbourne bei den Australian Open will er zudem versuchen, mit Erfolgen in Wimbledon und Paris zum zweiten Mal in seiner Karriere nach 2015/16 den Grand Slam mit vier aufeinanderfolgenden Erfolgen zu schaffen. "Ich muss dazu definitiv besser spielen als bei diesen Turnieren", sagte er.