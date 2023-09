Der deutsche Verbandschef Dietloff von Arnim ist bei der Wahl zum Präsidenten des Tennis-Weltverbandes ITF klar unterlegen. Der 63 Jahre alte Herausforderer musste sich am Sonntag beim Kongress im mexikanischen Cancún dem amerikanischen Amtsinhaber David Haggerty mit 118:318 Stimmen geschlagen geben. Arnim, Präsident des Deutschen Tennis Bundes, wollte Haggerty nach acht Jahren ablösen und war der einzige Gegenkandidat. Die dritte Amtszeit des 66-Jährigen läuft bis 2027. Arnim wurde anschließend als eines von 14 Mitgliedern in den ITF-Vorstand gewählt. Haggerty war in die Kritik geraten, nachdem die ITF den Milliarden-Deal mit einer Investoren-Gruppe über die Rechte am Davis Cup vorzeitig auflösen musste. Auch die Änderungen am traditionellen Modus hatten für Debatten in der Tenniswelt gesorgt. Arnim war unter anderem mit dem Versprechen für mehr demokratische Prozesse, Innovationen und einer stärkeren Beteiligung kleinerer Tennis-Nationen angetreten.