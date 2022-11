Mit Aufsteigerin Jule Niemeier und Debütantin Eva Lys in den Einzeln sowie dem Doppel Anna-Lena Friedsam und Laura Siegemund stemmt sich das deutsche Tennisteam gegen den Abstieg aus der Weltgruppe im Billie Jean King Cup. Beim Auswärtsspiel in Rijeka gegen die favorisierten Kroatinnen bestreitet die 20 Jahre alte Lys, Nummer 123 der Welt, am Freitag den Auftakt gegen Petra Martic. Anschließend trifft Niemeier, die ebenfalls ihr Debüt in dem Turnierformat gibt, auf Donna Vekic. Die 23 Jahre alte Dortmunderin ist nach dem Karriereende von Andrea Petkovic und durch die Babypause der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber erstmals die Nummer eins der Mannschaft von Kapitän Rainer Schüttler. Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hatte kurzfristig wegen einer Verletzung abgesagt.