Zum Neustart nach dem Abstieg aus der Weltgruppe des Billie Jean King Cups muss das deutsche Frauen-Tennisteam auch auf die gesetzte Eva Lys verzichten. Die 24 Jahre alte Hamburgerin sei nach ihrer Knieverletzung noch nicht wieder vollständig fit und stehe deswegen für das Turnier der Regionalgruppe I vom 7. bis 11. April im portugiesischen Oeiras nicht zur Verfügung, teilte der Deutsche Tennis Bund (DTB) mit. Der neue Cheftrainer Torben Beltz nominierte Nastasja Schunk, 22, und Eva Bennemann, 18, nach. Sie komplettieren das junge und kaum erfahrene Team mit Ella Seidel, 21, Noma Noha Akugue, 22, und Tessa Brockmann, 20. Auch aufgrund des vom Verband ausgerufenen Neuaufbaus hatte Beltz auf die erfahrenen Spielerinnen Laura Siegemund, 38, und Tatjana Maria, 38, verzichtet.