Das deutsche Davis-Cup-Team hat zum Abschluss der Vorrunde gegen die USA die erste Niederlage kassiert und den Gruppensieg verpasst. Qualifiziert für das Finalturnier der besten acht Nationen in Malaga (19. bis 24. November) hatte sich die ersatzgeschwächte Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann allerdings bereits am Freitag. Im Viertelfinale geht es nun gegen einen Sieger aus den anderen drei Vorrundengruppen, die Auslosung findet am Donnerstag statt. „Wir können mit der Woche sehr zufrieden sein. Man hat uns im Vorfeld wenige Chancen eingestanden“, sagte Kohlmann im chinesischen Zhuhai: „Wie die Jungs aufgetreten sind, hat hoffentlich viele in Deutschland überrascht.“ Sein Team habe „vieles richtig gemacht“ und „das Maximale rausgeholt“.