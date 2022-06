Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich bei seinem French-Open-Aus wie befürchtet alle drei Außenbänder im rechten Sprunggelenk gerissen und ist bereits operiert worden. Das gab der Hamburger am Dienstagabend bei Instagram bekannt. Damit ist seine Teilnahme beim Grand Slam in Wimbledon (ab 27. Juni) praktisch ausgeschlossen. "Um so schnell wie möglich zum Wettkampf zurückzukehren, um sicherzustellen, dass alle Bänder richtig heilen, und um die volle Stabilität in meinem Sprunggelenk zurückzugewinnen, war eine Operation die beste Wahl", so Zverev. Angaben zur möglichen Ausfallzeit machte der 25-Jährige nicht. Zverev war im Halbfinale der French Open am Freitag gegen den späteren Turniersieger Rafael Nadal umgeknickt und musste im Rollstuhl vom Platz gefahren werden.