Der frühere Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini, 28, hat seinen erhofften dritten Titel beim Rasenturnier in Stuttgart verpasst. Im Endspiel musste sich der favorisierte Italiener trotz einer Satzführung am Sonntag 6:3, 6:7 (5), 4:6 gegen Jack Draper geschlagen geben. Der 22-jährige Brite feierte damit seinen Premieren-Titel auf der ATP-Tour. Draper sicherte sich als erster britischer Titelträger am Weissenhof ein Preisgeld von 111 785 Euro. Seine beiden vorherigen ATP-Endspiele in Sofia (2023) und Adelaide (2024) hatte er verloren.