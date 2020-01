Novak Djokovic bezwingt Rafael Nadal und führt Serbien im neu gegründeten ATP-Cup der Tennisteams in Sydney zum Turniersieg. Anschließend zeigt sich der Serbe überwältigt vom Moment, den er als "einen der schönsten Augenblicke meiner Karriere" beschreibt.

Novak Djokovic hüpfte wie von Sinnen im Kreise seiner Teamkollegen umher, während um ihn herum Tausende serbische Fans ekstatisch jubelten. Der 32 Jahre alte Tennisprofi hat sein Land zum Sieg beim erstmals ausgetragenen ATP-Cup geführt. Im Finale am Sonntag holte Djokovic beide Punkte zum 2:1-Erfolg Serbiens über Spanien. Seinem Dauerrivalen Rafael Nadal blieb am Ende nur die faire Gratulation. "Daran werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern", sagte der euphorisierte Djokovic, nachdem er im abschließenden Doppel an der Seite von Viktor Troicki den Matchball verwandelt hatte: "Das ist einer der schönsten Momente meiner Karriere. Ich hatte viele schöne Momente. Aber für mein Land zu spielen, mit einigen meiner besten Freunde zu gewinnen - das kann man nicht toppen."

Djokovic hatte mit seinem 6:2, 7:6 (4)-Erfolg im 55. Duell mit Nadal zunächst den Ausgleich besorgt. Die beiden Dauerrivalen, aktuell Nummer eins (Nadal) und zwei (Djokovic) der Welt, lieferten sich dabei einen faszinierenden Schlagabtausch, den Djokovic nach 1:55 Stunden knapp für sich entschied. Zuvor hatte Roberto Bautista Agut den Davis-Cup-Sieger Spanien durch ein 7:5, 6:1 gegen Dusan Lajovic in Führung gebracht. Im Doppel setzten sich Djokovic/ Troicki dann mit 6:3, 6:4 gegen Feliciano Lopez und Pablo Carreno Busta durch. Nadal zog es vor, im Doppel nur zuzusehen.

Bei der Premiere des neuen Nationenwettbewerbs war die Stimmung ausgelassen. Nur das deutsche Team um den formschwachen Alexander Zverev möchte die Tage schnell vergessen: Es war schon in der Gruppenphase gescheitert.