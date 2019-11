London (dpa) - Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies hat sich auf die Premiere bei der ATP WM auch per Videostudium eingestimmt.

"Wir wissen natürlich, was für eine unglaubliche Stimmung hier herrscht. Aber vorbereitet sind wir darauf nicht. Wir haben uns vorher ein paar Videos angeschaut", sagte Krawietz in London über die Aussicht, vor 17.800 Zuschauern in der O2-Arena spielen zu dürfen. Der 27 Jahre alte Coburger und der 29 Jahre alte Kölner Mies haben sich als erstes deutsches Doppel überhaupt für das Saisonabschluss-Turnier der besten acht Teams des Jahres qualifiziert. "Das ist ein absolutes Highlight", sagte Mies.