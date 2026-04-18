Vor gut vier Monaten veröffentlichte die frühere Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova in den sozialen Medien eine Nachricht, die für Aufmerksamkeit sorgte. Sie klang wie eine Mischung aus Anklage und Hilferuf. „Jeden Tag müssen wir uns für eine bestimmte Stunde zu Hause aufhalten, um einer Dopingkontrolle unterzogen zu werden. Ich respektiere diese Regel“, teilte die Tschechin mit und schilderte einen Vorfall: „Heute Abend kam jedoch ein Kontrolleur um 20:15 Uhr und sagte mir, meine angegebene Zeit spiele keine Rolle und ich müsse sofort getestet werden. Als ich darauf hinwies, dass dies außerhalb meines Testfensters liege und einen schwerwiegenden Eingriff in meine Privatsphäre darstelle, wurde mir gesagt: So ist das Leben eines Profisportlers.“