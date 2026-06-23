In gewohnt nüchternem Ton teilte am vergangenen Montag die International Tennis Integrity Agency (ITIA) eine Nachricht mit, die nun die Tennisszene erschüttert. Die oberste Aufsichtsbehörde mit Sitz in London, die aufpasst, dass Fairnessregeln aller Art vor, in und nach Matches befolgt werden, verhängte eine Strafe. „Ein unabhängiges Gremium hat die tschechische Tennisspielerin Marketa Vondrousova für vier Jahre gesperrt, weil sie sich im Dezember 2025 einer Anti- Doping -Kontrolle verweigert hatte“, hieß es in der Erklärung. Es dauerte nur Minuten, da war das Internet voll mit der Meldung.

Die ITIA, hinter der die Organisationen ATP (Männertour), WTA (Frauentour), ITF (Weltverband) sowie die vier Grand-Slam-Turniere stehen, veröffentlicht regelmäßig verhängte Sanktionen, die meisten betreffen Fälle von Spielmanipulationen und Doping. Zumeist gehen sie im Grundrauschen der Meldungsflut im Tennissport unter, zumal es tendenziell eher Profis aus den unteren Bereichen der Weltrangliste trifft. Diesmal ist das anders.

Jannik Sinner musste nur drei Monate pausieren, Iga Swiatek gerade mal einen

Bei der Tschechin Vondrousova, 26, aus Sokolov in der Region Karlsbad, handelt es sich um die Wimbledonsiegerin von 2023 im Fraueneinzel. Die Tschechin besiegte damals im Finale des berühmtesten Tennisturniers die Tunesierin Ons Jabeur. Sie steht seitdem in einer Galerie mit Billie Jean King, Stefanie Graf, Serena Williams, Angelique Kerber. Und es ist, tatsächlich auch dies, dann doch ein weiterer prominenter Fall im Tennissport, die sich in jüngerer Vergangenheit häufen.

2024 war der jetzige Weltranglistenerste Jannik Sinner zweimal positiv auf das verbotene anabole Steroid Clostebol getestet worden. Die nunmehr sechsmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek kassierte Ende 2024 eine Sperre. Bei einem Anti-Doping-Test war in ihr das verbotene Mittel Trimetazidin nachgewiesen worden. Der Italiener musste 2025, ohne ein Grand-Slam-Turnier zu verpassen, drei Monate aussetzen, die Polin Ende 2024 nur einen Monat. Und Vondrousova, die gar keinen positiven Test vorweist, darf nicht mehr bis zum 21. Juni 2030 ihren Beruf ausüben. Wie passt das zusammen?

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Für viele ihrer Profikolleginnen erscheint das jedenfalls nicht nachvollziehbar, in den sozialen Medien sendeten noch am Montag reihenweise Spielerinnen mit Herzchen versehene Sympathiebekundungen an Vondrousova, darunter ihre Wimbledon-Finalgegnerin Jabeur sowie die Deutsche Eva Lys. Die Tschechin Karolina Muchova schrieb: „Eine vierjährige Sperre wirkt unglaublich hart und ist schwer nachzuvollziehen.“ Eine derartige Unterstützung hatten Sinner und Swiatek nicht erfahren. Ist Vondrousova Opfer eines ungleichen Anti-Doping-Kampfes?

Die ITIA sieht den Fall, das liegt nahe, eindeutig. In der ersten Begründung verteidigte ITIA-Geschäftsführerin Karen Moorhouse das Ausmaß der Sanktion: „Unvorhersehbare Tests sind ein wesentliches Instrument zum Schutz des sauberen Sports. Das unabhängige Tribunal hat diesen Grundsatz letztlich bestätigt. Dieser Fall ist eine wichtige Erinnerung daran, dass Spieler jederzeit und überall getestet werden können und dass eine Verweigerung mit erheblichen Risiken verbunden ist.“

Das Risiko, das tatsächlich jedem Tennisprofi bewusst sein muss, lautet: Ein verweigerter Test wird als ein positiver Test gewertet. In einer kurzfristig anberaumten Video-Pressekonferenz rechtfertigte Moorhouse diesen Ansatz: „Wir erkennen an, dass es sich um eine bedeutende Sperre handelt. Aber man kann kein Anti-Doping-System haben, in dem ein Spieler besser dasteht, wenn er einen Test verweigert, als wenn er den Test akzeptiert und dann positiv getestet wird.“

Im Wimbledon-Finale 2023 besiegte Marketa Vondrousova die Tunesierin Ons Jabeur 6:4, 6:4. Charlotte Wilson/Imago

Genau das hatte Vondrousova getan: Sie hatte sich verweigert. Am 3. Dezember des vergangenen Jahres war sie zu Hause von einem Kontrolleur gegen acht Uhr abends aufgesucht worden. Tennisprofis müssen stets in einem Meldesystem ihren Aufenthaltsort angeben. Der Besuch war, das ist unstrittig, außerhalb des täglichen Zeitfensters, das für Kontrollen benannt werden muss. Doch gilt dieses Vorgehen bei unangekündigten Kontrollen als zulässig. Bereits kurz nach dem besagten Abend veröffentlichte Vondrousova von sich aus eine erste Schilderung zu diesem Vorfall. Im vergangenen April erklärte sie sich ausführlicher, wieder bei Instagram. Sie machte eine Angststörung verantwortlich.

„Als jemand spätabends an meiner Tür klingelte, ohne sich ordnungsgemäß auszuweisen oder die üblichen Regeln zu befolgen, reagierte ich ängstlich. In diesem Moment ging es mir um mein Sicherheitsgefühl, nicht darum, irgendetwas zu vermeiden“, schrieb sie vor knapp zwei Monaten und gab an: „Experten bestätigten, dass ich an einer akuten Belastungsreaktion (F43.0, medizinischer Diagnoseschlüssel; d. Red.) und einer generalisierten Angststörung (F41.1) litt. In diesem Moment trübte die Angst mein Urteilsvermögen, und ich konnte die Situation einfach nicht rational verarbeiten.“ Überdies begründete Vondrousova ihren Zustand mit einem Unglück, das ihrer Landsfrau Petra Kvitová widerfuhr. Die zweimalige Wimbledonsiegerin war 2016 in ihrer eigenen Wohnung von einem Mann, der sich als Klempner ausgegeben hatte, schwer mit einem Messer verletzt worden. Der Täter konnte später gefasst werden, nach einem ersten Urteil wurde seine Gefängnisstrafe auf elf Jahre erhöht.

„Sie war sich der Konsequenzen bewusst“, sagt Nicole Sapstead, Leiterin des Anti-Doping-Programms der ITIA

Die ITIA bestätigte, dass Vondrousova ihre mentale Gesundheit als Grund ihrer Verweigerung benannte. Dramatisches schien sich indes nicht abgespielt zu haben, zumindest schilderte Nicole Sapstead, Leiterin des Anti-Doping-Programms der ITIA, ebenfalls auf der Video-Pressekonferenz den Ablauf der Ereignisse als unspektakulär. Vielmehr wurde das Protokoll abgearbeitet: „Die Spielerin unterzeichnete das Formular zur Verweigerung vor ihrer Wohnung. Anschließend ging sie mit ihrem Hund spazieren und machte dem Kontrolleur unmissverständlich klar, dass sie den Test verweigere. Der Kontrolleur bat sie, das Dokument zu unterschreiben, um die Verweigerung zu bestätigen.“ So wurde der Fall zu einem Dopingfall.

„Sie war sich der Konsequenzen bewusst“, sagte Sapstead, „wir weisen unsere Kontrolleure an, sich gegenüber den Spielern so klar wie möglich auszudrücken.“ Warum sich die Angabe ihrer mentalen Verfassung nicht mildernd auf die Strafe auswirkte, bleibt vorerst abzuwarten. Und ob vier Jahre Sperre angemessen sind, verglichen mit Sinner und Swiatek, die nachweislich verbotene Substanzen im Körper hatten und sehr kommod davonkamen? Diese Frage stand ohnehin nicht zur Debatte. Die ITIA kündigte eine ausführliche Urteilsbegründung an. Sapstead teilte laut New York Times immerhin mit: Die Hürde einer Verweigerung liege „hoch“, als Beispiele für eine „zwingende Rechtfertigung“ nannte sie die Beerdigung eines nahen Angehörigen oder den Beginn der Wehen bei der Partnerin. So kassierte Vondrousova, die im Januar in Adelaide ihr letztes Turnier bestritten hatte und seitdem offiziell an einer Schulterverletzung laborierte, die Höchststrafe.

Ob Vondrousova vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas Berufung einlegen wird, ist offen. Ihr Anwalt wolle sich erst mit ihr beraten, berichtete die New York Times. Im Internet gab Vondrousova indes einen ersten Kommentar ab: „Ich habe nie gedopt, ich hatte nie einen positiven Test“, schrieb sie. „Nur drei Tage nach dem Vorfall, der mein Leben veränderte, wurde ich wieder getestet. Das Ergebnis war negativ.“ Für die Urteilsbegründung, das dürfte Vondrousovas Anwalt ihr sagen können, ist alles, was vor und nach jenem 3. Dezember 2025 war, allerdings unerheblich. Wie es für sie weitergeht? Das wusste sie nicht. „Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich keinen Plan.“