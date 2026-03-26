Marinko Matosevic ging kürzlich auf unrühmliche Art in die Tennisgeschichte ein. Der frühere Profi, als Kind aus Zentralbosnien nach Australien ausgewandert, ist der erste Spieler, der wegen Blutdopings gesperrt wurde. Die Kontrollbehörde International Tennis Integrity Agency (ITIA) mit Sitz in London urteilte nach Ermittlungen, dass der 40-Jährige vier Jahre lang nicht auf Profitouren arbeiten dürfe. Matosevic war mal 39. der Weltrangliste und seit seinem Karriereende 2018 als Trainer aktiv.
Erster Blutdopingfall im TennisDie eigenen Textnachrichten wurden ihm zum Verhängnis
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Marinko Matosevic, früher Spieler und nun Trainer, ist der erste wegen Blutdopings gesperrte Tennisprofi. Die Urteilsbegründung der Kontrollbehörde ITIA gibt Einblick, wie der mutmaßliche Betrug ablief – und wie der Australier versuchte, einer Strafe zu entgehen.
Von Gerald Kleffmann
Der Fall Matosevic:Nun hat auch der Tennissport offiziell einen Blutdopingfall
Der frühere Profi und jetzige Trainer Marinko Matosevic aus Australien wird unter anderem wegen Blutdopings für vier Jahre gesperrt. Sein Fall zeigt: Tennis ist kein bisschen heiliger als andere Sportarten.
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