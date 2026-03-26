Marinko Matosevic ging kürzlich auf unrühmliche Art in die Tennisgeschichte ein. Der frühere Profi, als Kind aus Zentralbosnien nach Australien ausgewandert, ist der erste Spieler, der wegen Blutdopings gesperrt wurde. Die Kontrollbehörde International Tennis Integrity Agency (ITIA) mit Sitz in London urteilte nach Ermittlungen, dass der 40-Jährige vier Jahre lang nicht auf Profitouren arbeiten dürfe. Matosevic war mal 39. der Weltrangliste und seit seinem Karriereende 2018 als Trainer aktiv.