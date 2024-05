Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem ist in der zweiten Runde der Qualifikation zu den French Open gescheitert. Der zweimalige Finalist verlor am Mittwoch mit 2:6, 5:7 gegen den Finnen Otto Virtanen und wird auf seiner Abschiedstour damit nicht mehr im Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers in Roland Garros an den Start gehen.