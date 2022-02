Tennisprofi Novak Djokovic hat mit den Ereignissen bei den Australian Open noch nicht abgeschlossen. Er werde sich "in den nächsten sieben bis zehn Tagen ausführlicher an die Medien wenden", kündigte der Weltranglistenerste auf einer Pressekonferenz mit Serbiens Präsident Aleksandar Vucic in Belgrad an. Der 34-Jährige, der ungeimpft und mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung nach Australien eingereist war, wurde kurz vor dem Turnier ausgewiesen und konnte seinen Titel in Melbourne nicht verteidigen.