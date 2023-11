Die Durststrecke von Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic mit Serbien im Davis Cup hält an. Der 36-Jährige verlor im Halbfinale in Malaga seine beiden Matches, Serbien unterlag damit Italien mit 1:2. Der letzte Titel des Landes liegt 13 Jahre zurück. Die von Jannik Sinner angeführten Südeuropäer hingegen bestritten am Sonntag gegen Australien (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) ihr erstes Endspiel seit einem Vierteljahrhundert. Der einzige Titelgewinn im Mannschaftswettbewerb gelang 1976.