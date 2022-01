Und am siebten Tag schrieb Djokovic

Djokovic beim Training in Melbourne.

Lange schwieg er zu seiner Visa-Affäre, nun wendet sich der ungeimpfte Novak Djokovic an die Öffentlichkeit. Der Tennisprofi stellt sich als Opfer dar und verstrickt sich in Widersprüche. Australiens Politik setzt das unter Druck.

Von Gerald Kleffmann

Es war halb zwei am Mittwochnachmittag in Melbourne, als auf dem Instagram-Account von Novak Djokovic, dem 9,9 Millionen Menschen folgen, ein Beitrag auftauchte. Er war betitelt mit: "STATEMENT BY NOVAK DJOKOVIC", darunter das Datum: "12 January 2022". Sofort kam Djokovic darin zur Sache und erklärte, warum er nach seinem positiven Corona-Test vom 16. Dezember weiterhin durch die Lande zog, Kinder traf, Reporter sprach, als sei nichts gewesen. Und sofort begann er auch zu klagen und auf andere zu zeigen. Schuld oder Entschuldigung? Diese Worte tauchten nicht auf.