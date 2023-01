Novak Djokovic kennt das Ritual, er hat es schließlich so oft mitgemacht wie kein anderer Tennis-Profi: Am Morgen nach dem Turniersieg präsentiert er sich in Melbourne mit kleinen Augen und dem großen Siegerpokal in edlen Gärten und/oder am Yarra River. Der Serbe ist der erste Spieler, dessen Titelsammlung bei den Australian Open im zweistelligen Bereich liegt. Einen höheren Wert hat nur Rafael Nadal mit seinen 14 Siegen bei den French Open - und vielleicht ist das ein Wert, den sogar Djokovic, 35, nicht erreichen dürfte. Er wäre ja dann mindestens 39 Jahre alt. Wichtiger dürfte dem Serben zunächst einmal sein, dass er verhindert, dass der Rivale aus Spanien in der "Gesamtwertung" noch einmal in Führung geht. Derzeit teilen sich Nadal und er die Führung mit je 22 Grand-Slam-Titeln. Der Guardian spekulierte: "Djokovic ist immer noch voll motiviert und bewegt sich so flüssig auf dem Platz wie kaum ein anderer. Sein Tennisniveau ist das geringste seiner Probleme - eher wie lange er das mental mitmacht." In der Gegenwart wunderte man sich in der Redaktion des Australian: "Das war am Sonntag ein Djokovic, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben - die rohen Emotionen von Djokovic, der oft als Roboter beschrieben wird, boten einen erstaunlichen Einblick, wie tief er von den Ereignissen des vergangenen Jahres beeinflusst wurde." Da wurde der Serbe bekanntlich als Ungeimpfter des Landes verwiesen, was ihn letztlich nur noch mehr anstachelte. Sein nächstes Ziel: einen weiteren Monat an der Weltspitze stehen, um die Anzahl der Wochen auf dem ersten Platz der Weltrangliste zu überbieten - noch hält Steffi Graf den Rekord mit 377 Wochen. In solche Dimensionen ist Novak Djokovic vorgestoßen.