Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic wird nicht bei den ATP Finals an den Start gehen. Der 37 Jahre alte Serbe sagte seine Teilnahme an der am kommenden Sonntag in Turin beginnenden Veranstaltung der acht besten Tennisprofis des Jahres wegen einer Verletzung ab. „Ich hätte wirklich gerne gespielt, aber wegen einer anhaltenden Verletzung werde ich nächste Woche nicht spielen“, schrieb der 24-fache Grand-Slam-Turnier-Sieger bei Instagram. Stattdessen will sich Djokovic, der die ATP-Finals bereits siebenmal gewonnen hat, im Urlaub erholen, um im kommenden Jahr wieder anzugreifen.