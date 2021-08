Novak Djokovic hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio abgesagt. "Wir werden dich hier vermissen, Champ", schrieben die Veranstalter bei Twitter. Djokovic, Tennis-Weltranglistenerster, hat das Turnier bereits zweimal gewonnen. Es beginnt am Wochenende. Der Serbe erklärte, dass er ein bisschen mehr Zeit brauche, um sich zu erholen von einer körperlich anstrengenden Reise, angefangen mit den Australian Open bis zu Olympia in Tokio, wo er gegen den späteren Sieger Alexander Zverev ausgeschieden war. Er richte seinen Fokus auf die US Open, schrieb der 34-Jährige, wo er auch den vierten Grand Slam des Jahres gewinnen will, und er wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Jan-Lennard Struff ist derweil beim ATP-Masters in Toronto nach hartem Kampf bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der Warsteiner verlor nach 2:24 Stunden Spielzeit gegen den Italiener Fabio Fognini 7:6 (2), 2:6, 4:6. Für den 31-Jährigen war es das erste Match nach seiner Viertelfinalniederlage im Doppel mit Zverev bei den Sommerspielen.