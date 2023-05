Novak Djokovic kommt in der Vorbereitung auf die French Open immer besser auf Touren. Der 22-malige Grand-Slam-Champion, der zuletzt wegen Ellbogenproblemen pausiert hatte, erreichte am Dienstag durch ein 6:3, 6:4 gegen den Briten Cameron Norrie das Viertelfinale des ATP-Masters in Rom - und das im 17. Jahr in Serie, noch nie scheiterte der Serbe im Foro Italico vorher. In Rom hat Djokovic bereits sechsmal triumphiert, zuletzt im vergangenen Jahr. Im Viertelfinale trifft der 35-Jährige, der seine Führung in der Weltrangliste ungeachtet des Abschneidens in Rom am Montag wieder an den Spanier Carlos Alcaraz verlieren wird, auf den an Nr. sieben gesetzten Dänen Holger Rune.