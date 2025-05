Die Wolken lagen schwer und grau über Paris, als sich am Sonntag die Tore zum Stade Roland Garros öffneten. Für einen melancholischen Auftakt der 124. French Open war der Himmel angemessen verhangen. Es kommt ohnehin selten vor, dass die Tenniswochen gleich mit einem gewaltigen Kracher auf dem Platz beginnen, erst nach 14 langen Tagen entlädt sich am Ende das Finalfeuerwerk. Diesmal aber hat die veranstaltende Féderation Française de Tennis (FFT) den Programmpunkt Sentimentalität gleich an den Anfang des Turniers gelegt.

Mit Wehmut wird das Publikum darauf vorbereitet, dass das Karriereende von Richard Gasquet ansteht, einem der beliebtesten Spieler der Nation. Gasquet, 38 Jahre alt, bestreitet seine 22. French Open. In der ersten Runde trifft er auf den jungen Landsmann Terence Atmane, und er möchte, dass der Ball letztmals bei jenem Turnier von seinem Schläger fliegt, das er für das großartigste des Planeten hält: „Lichtjahre über allen anderen“, wie er sagt.

Seit er ein Kind war, eilte Gasquet zu den Plätzen am Bois de Boulogne, er übernachtete mit Freunden in den Schlafsälen des Tennisleistungszentrums, als sich das noch auf der Anlage befand. Schon 2005 spielte er in Roland Garros gegen den gleichaltrigen Rafael Nadal, der damals, vor 20 Jahren, die erste seiner sagenhaften 14 French-Open-Trophäen eroberte. Gasquet hingegen, der als Junior der Beste seines Jahrgangs gewesen war, hat in späteren Jahren als Profi in Paris nur ein Mal triumphieren können: 2004 im Mixed-Wettbewerb. Gegen den Spanier, dessen Intuition für das Sandplatzspiel, dessen Kraft und Ballgefühl er für unvergleichlich hält, sei er chancenlos gewesen: Von ihren 18 Duellen hat er alle verloren.

Wer nur die Matchbilanzen liest, mag auf eklatante Unterschiede schließen. Nadal gewann 92 Turniere im Einzel, Gasquet 16. Aber es gibt manches, das sie verbindet: „Wir liegen im Alter nur 15 Tage auseinander“, sagt Gasquet, „wir haben zur selben Zeit angefangen.“ Und deshalb sei es eine hübsche Fußnote ihrer parallel verlaufenen Karrieren, dass jetzt in Paris für beide auch der offizielle Abschied erfolgt. Nadal hatte seine Laufbahn zwar schon im November beim Davis Cup in Malaga beendet. Aber es war der FFT ein Anliegen, dem Meister aus Manacor am Sonntagabend noch einmal Adieu zu sagen. Sein letztes Match hatte Nadal voriges Jahr in der ersten Runde der French Open gegen Alexander Zverev verloren – es war nach 119 Partien erst seine vierte Niederlage in Roland Garros. Nadal hatte es damals nicht übers Herz gebracht einzuräumen, dass dies schon die Schlussvorstellung bei dem Turnier war, das er liebt. Er kam ein paar Wochen später noch einmal zurück nach Paris zu den Olympischen Spielen. Aber die Ära seiner Unbezwingbarkeit war vorbei.

„Eine Generation tritt ab“, sagt Gasquet, die nächste ist im Anmarsch: „So ist das im Sport.“ Auch der Schotte Andy Murray, 38, der auf 46 Titel im Einzel kam, hat das Racket vergangenes Jahr aus der Hand gelegt. Aber das heißt nicht, dass die gesamte Altersklasse bereit ist, sich der Jugend ohne Widerstand zu ergeben: Denn Novak Djokovic, seit Donnerstag ebenfalls 38 Jahre alt, hat am Samstagabend seinen 100. Turniersieg gefeiert.

„Eine Generation tritt ab“: Richard Gasquet bestreitet sein 22. und letztes Pariser Sandplatzturnier. (Foto: Michel Euler/AP)

Es kam etwas überraschend. Zum einen hatte sich der serbische Großmeister nach Vorstellungen, die seinen Ansprüchen nicht genügten, erst kurzfristig entschlossen, so knapp vor den French Open noch eine Wildcard für das kleine Sandplatzturnier in Genf anzunehmen. Zum anderen ließen seine Ergebnisse zuletzt keinen Triumphzug erwarten. In Madrid, in Monte-Carlo, in Indian Wells und in Doha hatte der Rekord-Grand-Slam-Sieger in diesem Jahr nach dem jeweils ersten Match gleich wieder das Flugzeug bestiegen. Ihm fehlte die gewohnte Schlaghärte und Explosivität. „Das ist eine neue Realität für mich“, hatte er nach der Auftaktniederlage in Madrid eingeräumt. Nach 20 Jahren Berufstennis sei es eine „mentale Herausforderung, sich damit abzufinden, in Turnieren regelmäßig früh zu scheitern“. Sein letzter Titelgewinn, die olympische Goldmedaille in Paris, lag mehr als ein halbes Jahr zurück.

Nach dem Abschied alter Weggefährten hatte Djokovic die Motivationen verloren

Im Finale in Genf gegen den aufschlagstarken, zehn Jahre jüngeren Polen Hubert Hurkacz (5:7, 7:6, 7:6) war Djokovic über weite Strecken nicht der bessere Spieler. Aber dank einer Willenskraft, die er nicht für eine angeborene Gabe, sondern ausschließlich für das Resultat harter Arbeit hält, erkämpfte er sich einen Sieg mit Symbolkraft. Nur drei Tennisspieler haben jemals diese magische 100-Titel-Grenze erreicht: der US-Amerikaner Jimmy Connors, der noch immer den Rekord mit 109 Titeln hält, der Schweizer Roger Federer, der 103 Trophäen im Einzel sammelte, und nun Djokovic, dessen Ehrgeiz ungebrochen ist. Dass er im März im Finale von Miami kurz vor dem Eintritt in den 100er-Klub stand und gegen Jakub Mensík verlor, einen Spieler, der halb so alt ist wie er, hatte er als Ansporn begriffen.

Am Samstagabend in Genf erzählte Djokovic, dass seine jüngsten Niederlagen keineswegs schwindenden Kräften oder mangelnder Form zuzuschreiben seien. Vielmehr habe er mit dem Abschied seiner Altersgenossen Federer oder Murray auch einen Teil seiner Inspiration verloren. Besonders die Duelle mit Nadal, seinem härtesten Rivalen, fehlen ihm: „Es ist eine Herausforderung für mich, die Motivationen wiederzufinden.“

Es wird einsam in der Klasse der 38-Jährigen, die vor 20 Jahren schon auf den Centre Courts standen. Aber mit Sentimentalitäten sollte die Féderation Française de Tennis Djokovic besser noch verschonen. Pünktlich zu den French Open hat er auf Angriff umgestellt. Es gibt da noch Titel, die er sich schnappen kann.