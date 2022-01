Novak Djokovic:Flüsterstimmen im Kopf

Kommentar von Philipp Schneider

Jetzt, da der Tennisprofi Novak Djokovic in einem Quarantänehotel in Melbourne ganz auf sich gestellt ist, wüsste man ja gerne, wer ihn in den vergangenen Wochen beraten hat. Es gibt eine Videoaufzeichnung, die ihn dabei zeigt, wie er dem Grenzbeamten in Australien selbstbewusst Dokumente präsentiert, von denen er ganz sicher ausging, dass sie ihn zur Einreise ermächtigen. Boris Becker, sein ehemaliger Coach, war es bekanntlich nicht mehr, der Djokovic zu dieser abenteuerlichen Reise ins Transitnirwana ermutigte. Doch Becker schrieb nun in einem Gastbeitrag etwas nahezu Ungeheuerliches über seinen ehemaligen Adepten.