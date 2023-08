Djokovic gegen Alcaraz:Die neue große Tennisrivalität

Besonderer Sieg: In Wimbledon war Carlos Alcaraz der Gewinner, in Cincinnati triumphierte Novak Djokovic.

Kommentar von Jürgen Schmieder

Man kann nicht besser Tennis spielen, als es Carlos Alcaraz am Sonntag in Cincinnati tat - und doch verlor er das Finale gegen Novak Djokovic; weil man nicht besser Tennis spielen kann, als es Djokovic tat. Anders als in anderen Sportarten - Gianmarco Tamberi und Mutaz Essa Barshim zum Beispiel teilten sich bei Olympia 2021 in Tokio Gold im Hochsprung - muss es im Tennis einen Sieger geben.