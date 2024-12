Das deutsche Tennisteam hat seine Titelverteidigung beim United Cup in Australien mit einem Sieg begonnen. Der Erfolg im ersten Gruppenduell gegen Brasilien stand schon nach den beiden Einzeln von Laura Siegemund und Alexander Zverev fest. Siegemund gewann gegen Brasiliens Topspielerin Beatriz Haddad Maia 6:3, 1:6, 6:4, obwohl die 36 Jahre alte Schwäbin nur die Nummer 80 der Weltrangliste ist. Allerdings war es im fünften Vergleich schon ihr vierter Erfolg über die Linkshänderin, die an Nummer 17 notiert ist. „Es ist das erste Match des Jahres, und dann gegen so eine große Spielerin, das ist nicht einfach“, sagte Siegemund. „Ich musste mein bestes Spiel aus der Hosentasche zaubern“, fügte sie nach ihrem Erfolg in 2:33 Stunden hinzu.