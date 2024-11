Am Dienstagabend hat die deutsche Tennisnationalmannschaft einen Ausflug unternommen, nicht für das sogenannte Teambuilding, wie es heutzutage mitunter in solchem Rahmen vorkommt, sondern aus rein sentimentalen Gründen. Die Spieler fuhren geschlossen zum Palacio de Deportes José María Martín Carpena in Malaga und setzten sich auf die Tribüne, um Rafael Nadal zumindest einen Satz lang in seinem letzten Match als Profitennisspieler zuzusehen. Alle, so berichtete Daniel Altmaier, 26, anderntags, hatten Tränen in den Augen: „Ich glaube, einen Moment wie diesen, in dem eine solche Ikone den Sport verlässt, werden wir nicht noch einmal erleben.“ Klar, auch er hatte als kleiner Junge Nadal am Fernseher beim Gewinnen zugeschaut.