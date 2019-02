10. Februar 2019, 13:33 Uhr Tennis Deutsches Fed-Cup-Team chancenlos gegen Weißrussland

Andrea Petkovic und ihre Kolleginnen verlieren in Braunschweig klar. Thomas Tuchel hat große Sorgen und Basketballer Dennis Schröder wird in der NBA immer besser.

Meldungen im Überblick

Tennis, Fed Cup: Ohne ihre Top-Spielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges gab es für das deutsche Team nichts zu holen. Beim 0:3 im Erstrundenduell mit den starken Weißrussinnen war die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) in Braunschweig chancenlos und verpasste den Halbfinal-Einzug klar. Die Weltranglistenneunte Aryna Sabalenka entwickelte sich zum Schreck der Mannschaft von Teamchef Jens Gerlach. Die Aufsteigerin, die seit zwei Wochen erstmals unter den Top 10 steht, bezwang am Sonntag Laura Siegemund (Metzingen) in 79 Minuten mit 6:1, 6:1 und schickte die Deutschen in die Play-offs um den Klassenerhalt in der Weltgruppe am 20./21. April.

Gegen den Fed-Cup-Finalisten von 2017 half ohne die Wimbledonsiegerin Kerber und die Weltranglisten-16. Görges auch der ausgiebig beschworene Teamgeist nicht. Weißrussland gelang nach der überraschenden Erstrunden-Niederlage (2:3) im vergangenen Jahr in Minsk hingegen die Revanche gegen die deutsche Mannschaft. Das noch zu spielende Doppel in der Volkswagenhalle hat nur noch statistischen Wert, das vierte Einzel entfällt. Statt im April wieder gegen die USA oder in Australien um den Final-Einzug zu spielen, muss das Gerlach-Team nach der Niederlage gegen Weißrussland wie bereits 2016 und 2017 um den Klassenerhalt in der Weltgruppe bangen.

Fußball, Frankreich: Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League neben Neymar wahrscheinlich auch auf Edinson Cavani verzichten. Der Uruguayer zog sich am Samstag beim 1:0 (1:0) gegen Girondins Bordeaux eine Verletzung am Bein zu und droht nach Aussagen von Trainer Thomas Tuchel die Partie bei Manchester United am Dienstag "Es wird für ihn sehr schwierig zu spielen", sagte Tuchel vor dem Königsklassen-Duell im französischen Fernsehen. Weitere Untersuchungen im Pariser Trainingszentrum sollen Aufschluss über die Blessur bringen. "Ich fürchte, wir werden keine guten Nachrichten hören", sagte Tuchel, der nur "wenig Hoffnung" auf einen Einsatz des Nationalspielers hat. Der Torjäger, der nach seinem verwandelten Foulelfmeter (42.) das Feld vorzeitig verlassen hatte, erzielte für den Tabellenführer 17 Treffer in der laufenden Ligasaison, in der Champions League war er zweimal erfolgreich. Definitiv auf der Insel ausfallen wird der Brasilianer Neymar, der mit einer Mittelfuß-Verletzung noch wochenlang pausieren muss. "Ich bin besorgt, weil Schlüsselspieler fehlen. Für die großen Spiele in der Champions League ist es absolut notwendig, auf solche Spieler mit viel Erfahrung zurückgreifen zu können", sagte Tuchel.

Basketball, NBA: Im Kampf um die Playoff-Plätze haben Nationalspieler Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder einen wichtigen Sieg geholt. Zum 117:112-Erfolg gegen die Houston Rockets steuerte Schröder Samstagabend (Ortszeit) 17 Punkte bei. Obwohl der Rückstand zwischenzeitlich 26 Zähler betrug, feierte Oklahoma am Ende den Sieg und festigt damit Rang drei in der Western Conference. Den Rockets reichte die Galavorstellung von James Harden (42 Punkte) nicht. Houstons deutscher Nationalspieler Isaiah Hartenstein stand nicht im Kader. Eine Niederlage gab es für Daniel Theis mit den Boston Celtics. Der Fünfte der Eastern Conference unterlag den Los Angeles Clippers zu Hause mit 112:123. Der deutsche Nationalspieler verbuchte dabei zehn Punkte und fünf Assists.