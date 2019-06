20. Juni 2019, 15:43 Uhr Tennis Del Potro erleidet erneut Kniescheibenbruch

Der Argentinier wird deswegen wohl lange ausfallen. Bayern Basketballern fehlt nur noch ein Sieg. Max Hartung und Alexandra Ndolo holen bei der Fecht-EM in Düsseldorf Medaillen.

Meldungen im Überblick

Tennis, Argentinien: Juan Martin del Potro hat sich zum zweiten Mal binnen acht Monaten einen Bruch der rechten Kniescheibe zugezogen und fällt damit erneut lange aus. Der 30 Jahre alte frühere US-Open-Sieger hatte nach seinem Auftaktsieg im Londoner Queen's Club am Mittwoch gegen den Kanadier Denis Shapovalov über Knieschmerzen geklagt und seinen Rückzug von der Wimbledon-Generalprobe erklärt. Wie sein Team am Donnerstag bekannt gab, muss del Potro in den kommenden Tagen operiert werden. Bereits im Oktober hatte er beim Turnier in Shanghai die gleiche Verletzung erlitten und danach mit Ausnahme eines Kurz-Comebacks in Delray Beach im Februar mehr als ein halbes Jahr pausieren müssen. Schon zwischen 2014 und 2016 hatte hatte del Potro wegen mehrerer Operationen am Handgelenkkaum ein Match bestritten. 2018 fand er zu alter Stärke zurück und kletterte unter anderem durch die Final-Teilnahme bei den US Open bis auf Platz drei der Weltrangliste.

Basketball, Bundesliga: Den Basketballern des FC Bayern München fehlt nur noch ein Sieg zum erneuten Gewinn der deutschen Basketball-Meisterschaft. Der Titelverteidiger gewann am Mittwoch bei Alba Berlin das zweite Finalspiel mit 82:77 (45:46) und führt in der Best-of-five-Serie mit 2:0. Erfolgreichste Werfer der Bayern von Trainer Dejan Radonjic waren Devin Booker (16 Punkte) und Derrick Williams (12). Für die Hauptstädter, die in dieser Saison zum dritten Mal in einem Finale zu scheitern drohen, trafen Franz Wagner und Rokas Giedraitis (beide 14) am sichersten. Schon am Sonntag (18.00 Uhr) kann München mit einem weiteren Erfolg in eigener Halle den fünften Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt machen.

Tennis, Halle: Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat den Einzug ins Viertelfinale beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen verpasst. Der 29-Jährige aus Warstein, der am Dienstag zum ersten Mal nach sechs vergeblichen Anläufen die Auftaktpartie bei seinem Heimturnier gewonnen hatte, verlor im Achtelfinale gegen den an Nummer drei gesetzten Russen Karen Chatschanow nach 1:43 Stunden mit 3:6, 6:3, 4:6.

Fechten, EM: Der zweimalige Säbel-Europameister Max Hartung (Dormagen) und Degen-Fechterin Alexandra Ndolo (Leverkusen) haben bei der Heim-EM in Düsseldorf für die ersten Medaillen der deutschen Mannschaft gesorgt. Die beiden Athleten des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) sicherten sich jeweils Bronze. Der Titelverteidiger unterlag im Halbfinale dem späteren Europameister Wenjamin Reschetnikow aus Russland mit 10:15 und verpasste damit nach 2017 und 2018 den dritten EM-Titel in Folge. Silber ging an den Russen Kamil Ibragimow, die zweite Bronzemedaille sicherte sich Sandro Basadse aus Georgien. Ndolo hatte zuvor ebenfalls ihr Halbfinale gegen die spätere Europameisterin Coraline Vitalis (Frankreich) mit 12:15 verloren. Silber ging an deren Landsfrau Marie-Florence Candassamy, die zweite Bronzemedaille gewann die Polin Ewa Trzebinska.