Teamchef Michael Kohlmann bedauert die vermehrten Formatwechsel im Davis Cup. „Die vielen Veränderungen sind gerade für nicht tennisaffine Leute schwer nachzuvollziehen“, sagte der 50-Jährige in einem Interview mit Sport1: „Das ist schade, weil der Davis Cup eine Institution und leicht nachzuvollziehen war.“ In der vergangenen Woche hatte der Weltverband angekündigt, dass von 2025 an die Gruppenphase im September wegfallen wird. Stattdessen werden die Nationen in jeweils einer Heim- oder Auswärtsbegegnung um den Sprung in die Finalrunde spielen. Diese Veränderung findet Kohlmann „sehr gut“, weil „gerade die Atmosphäre bei Heim- und Auswärtsbegegnungen eine ganz andere ist“. In diesem Jahr musste das deutsche Team in China antreten. Die Vergabe nach Zhuhai, ohne dass die Gastgebernation vertreten war, war wegen der langen Anreisen für viele Teams auf große Kritik gestoßen.