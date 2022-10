Das deutsche Tennis-Team plant für die Davis-Cup-Finals vom 22. bis 27. November ohne Alexander Zverev. Es sehe momentan nicht danach aus, dass der Olympiasieger bis dahin "wieder einsatzbereit" sein werde, teilte der Deutsche Tennis Bund am Montag mit und verzichtete auf die Nominierung des Spitzenspielers, der an einem Knochenödem am Fuß leidet. Teamchef Michael Kohlmann setzt auf die Mannschaft, die sich im September in Hamburg ebenfalls ohne Zverev für die Finalrunde in Spanien und das Viertelfinale gegen Kanada qualifizierte: Oscar Otte, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann sowie die im Davis Cup noch unbesiegten Doppelspezialisten Tim Pütz und Kevin Krawietz stehen im Aufgebot. "Sicherlich sind wir nicht der Favorit, aber wir freuen uns auf diese Herausforderung. Wir haben oft genug bewiesen, dass wir mit den Besten mithalten können und wollen wie auch im vergangenen Jahr mindestens das Halbfinale erreichen", sagte Kohlmann. Allerdings sind die deutschen Tennis-Herren ohne Zverev am 24. November gegen Kanada um die Top-20-Spielern Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov nur Außenseiter.