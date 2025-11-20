Davis-Cup-Titelverteidiger Italien hat trotz des Fehlens seiner Topspieler Jannik Sinner und Lorenzo Musetti den Halbfinaleinzug beim prestigeträchtigen Tennis -Teamwettbewerb geschafft. In Bologna setzten sich die Gastgeber am Mittwochabend 2:0 gegen Österreich durch und treffen nun auf Belgien. Der frühere Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini sorgte vor prächtiger Kulisse in der „Super Tennis Arena“ im BolognaFiere per 6:3 7:6 (4)-Erfolg gegen Jurij Rodionov für die Führung. Flavio Cobolli entschied das Duell mit einem 6:1, 6:3-Sieg gegen Filip Misolic.

Zuvor hatten die deutschen Davis-Cup-Helden um Boris Becker mit dem serbischen Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic bei einer Gedenkfeier ihren einstigen Teamchef Niki Pilic gewürdigt. Pilic war im September im Alter von 86 Jahren verstorben. „Es gibt keinen besseren Ort als den Davis Cup, um sein Vermächtnis zu feiern“, sagte Djokovic. Pilic hatte mit Deutschland dreimal den Davis Cup gewonnen. Neben Becker waren DTB-Präsident Dietloff von Arnim sowie Patrik Kühnen, Carl-Uwe Steeb und Marc-Kevin Goellner bei der Zeremonie anwesend.