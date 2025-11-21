Es war längst Freitag, aber Kevin Krawietz, Tim Pütz, Horacio Zeballos und Andrés Molteni ließen keine Nachtruhe zu in Bologna. Gegen 1 Uhr nachts befand sich die Partie im Tiebreak des dritten Satzes, es ging im Viertelfinale des Tennis -Davis-Cups zwischen Deutschland und Argentinien auch um die Grenzen der Belastung: Für die vier Akteure auf dem Court, die sich fast zweieinhalb Stunden auf hohem Niveau duellierten. Für die Teamkollegen, die das von der Seite aus mitansehen mussten, ohne eingreifen zu können. Und nicht zuletzt für die argentinischen und deutschen Anhänger in der Halle, die eine beachtenswert lautstarke Kulisse erschufen für ein beidseitiges Auswärtsmatch.

Erst nach 1 Uhr verstummten die Argentinier dann, als Pütz den finalen Ballwechsel der Partie mit einem Ball beendete, der gerade so noch die Grundlinie streifte. 4:6, 6:4, 7:6 (12:10) lautete das Endergebnis, das Deutschland den zweiten Punkt brachte – und den Einzug ins Halbfinale gegen Spanien am Samstag bedeutete.

Davis-Cup-Finals im Tennis : Zverev und Co. sind plötzlich die heimlichen Favoriten Alexander Zverevs kurzfristige Zusage sowie die Absagen von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz erhöhen massiv die deutschen Aussichten in der Davis-Cup-Finalwoche. Das DTB-Team hat eine historische Chance. Von Gerald Kleffmann ...

„Es gibt nicht viele solcher Matches, die man in seiner Karriere spielt“, sagte Pütz später. Das deutsche Doppel galt schon im Vorhinein als Trumpf, Krawietz/Pütz haben eine der besten Bilanzen der Turniergeschichte vorzuweisen. Die Argentinier allerdings spielten ebenso nahezu fehlerlos. Der 40-jährige Zeballos überlupfte noch nach Mitternacht mit seiner einhändigen Rückhand die Deutschen, als sei es ein Showmatch und keine enge Davis-Cup-Partie. Allen voran Pütz fand immer wieder mutige Antworten, unter anderem wehrte er einen Matchball mit einem Ass im zweiten Aufschlag ab. Ein Wagnis? Natürlich. „Wenn’s klappt, sagen alle, der hat Nerven aus Stahl“, erklärte Pütz: „Wenn’s nicht klappt, fragen alle, warum ich das gemacht habe.“

Zverev, die deutsche Nummer eins, besiegt diesmal seinen bisherigen Angstgegner

Am späten Nachmittag bereits hatte Jan-Lennard Struff das Auftaktmatch gegen Tomás Martín Etcheverry verloren und dabei trotzdem seine gute Form nach einem Sieg beim Challenger-Turnier in Lyon unter Beweis gestellt. Der 35-Jährige konnte lange mithalten, zweimal entschied der Tiebreak gegen Deutschland. Beim 6:7, 6:7 gegen den starken Argentinier machten nur wenige Punkte den Unterschied, die Ausgangslage allerdings hatte sich damit verschärft vor dem Comeback von Alexander Zverev.

Seit 2023 hatte die deutsche Nummer eins nicht mehr beim Davis Cup mitgewirkt, beim Finalturnier in Bologna allerdings ist er der einzige Spieler aus den Top Ten der Weltrangliste. Entsprechend hoch waren die Erwartungen gegen seinen „Angstgegner“ Francisco Cerúndolo, gegen den Zverev auf der Tour eine Bilanz von 1:3 vorzuweisen hat. Diesmal allerdings behielt er souverän die Oberhand: Zverevs Zweisatzsieg (6:4, 7:6) war die einzige klare Partie im Duell, die Ouvertüre zum Doppelfinale am späten Abend.

Die Uhrzeit hatte für das deutsche Team noch Konsequenzen: Kurz musste die Feier gehalten werden, trotz aller Euphorie nach dem Doppelmatch, nach dem Zverev hüpfend auf den Platz lief und Krawietz in die Arme fiel. Für Deutschlands Kapitän Michael Kohlmann ging es noch in der späten Pressekonferenz um den Blick nach vorn, der Finaleinzug ist in diesem Jahr das erklärte Ziel für den heimlichen Turnierfavoriten aus Deutschland. „Sie haben ein starkes Team“, sagte er im Hinblick auf Spanien, „auch wenn sie Carlos verloren haben.“

Carlos Alcaraz, der Weltranglistenerste, hatte am Montag aufgrund einer Verletzung für den Davis Cup abgesagt, was die Spanier allerdings bei ihrem Viertelfinalsieg nicht beeindruckte. Gegen das nominell besser aufgestellte Team aus Tschechien gewannen sie am Donnerstagvormittag mit 2:1 – auch bei den Spaniern behielt das Doppelpaar den kühleren Kopf. Zweimal setzten sich Marcel Granollers und Pedro Martínez im langen, engen Tiebreak durch. Und schafften so die Voraussetzungen für einen Showdown am Samstag, der diesmal nicht in der Nacht stattfinden wird: Das erste Halbfinalmatch zwischen Deutschland und Spanien ist in Bologna für 12 Uhr mittags angesetzt.