Von Barbara Klimke, Berlin

Dieser Tage hat Andrea Petkovic in Berlin kurz Berufsbilanz gezogen. Das kommt inzwischen häufiger vor, weil sie im Alter von 34 "noch jung fürs Leben" ist, wie sie mit Sinn für die Vieldeutigkeit des Daseins sagt, "als Sportlerin aber doch zum älteren Jahrgang" zählt. Neben dem Plopp-plopp der Tennisbälle gehört zu ihrer Alltagsgeräuschkulisse nun auch das Tick-tack der Tennisuhr.

Sie hat es vorerst ignoriert und die Profilaufbahn noch einmal um ein Jahr verlängert, aus purer Lust am Schlägerschwung. Aber das, sagt sie, ändere nichts an ihrem Fazit: Sie habe alles erreicht, was sie wollte in der Karriere. Nur eine winzige Ausnahme räumt sie ein: "Ein Grand-Slam-Turnier hätte ich gern noch gewonnen. Aber das war mir nicht vergönnt." Stattdessen hat sie nebenbei einen Erzählband veröffentlicht und sich, das dürfte einmalig in der Filzballbranche sein, einen Namen in der Literaturszene gemacht.

Ohnehin weiß sie, dass das Leben eines Tennisprofis aus einer langen Reihe von Niederlagen besteht, oder um es mit ihrem Buchtitel zu sagen: "Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht". Sieben Titel insgesamt hat sie auf der WTA-Tour gewonnen. Und im Rest der Zeit? Hat sie fast immer einmal pro Woche verloren. Das ist das Muster, das in diesem Sport bis für jeden Spieler wiederholt - ein Männertrio mit begnadetem Händchen (Djokovic-Federer-Nadal) vielleicht zeitweise ausgenommen. Der "Glaube an sich selbst", so schreibt Petkovic in einem Buchkapitel, ist unabdingbar, um eine erfolgreiche Karriere im Tennis hinzubiegen.

Auch zu Beginn dieser Juniwoche, noch ehe sie beim hochklassig besetzten Rasenturnier in Berlin im Einzel antrat, hat sie sofort verloren: diesmal im Doppel an der Seite ihrer Fed-Cup-Kollegin Jule Niemeier, die zwar zwölf Jahre jünger ist, aber neben Petkovic und Angelique Kerber derzeit als einzige deutsche Tennisspielerin unter den besten Einhundert der Welt rangiert. Die Niederlage - mit 8:10 im dritten Satz - war allerdings äußerst knapp.

An der dalmatischen Küste hat Niemeier gerade den ersten WTA-Titel erobert

Am Dienstag stand Jule Niemeier dann als Solistin auf dem Rasen des Stadions im Grunewald. Das Los hatte ihr ausgerechnet die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic zugeteilt, Nummer 17 der Weltrangliste, gegen die sie schon vor Jahresfrist am selben Ort verlor. Auf Gras ist Niemeier noch immer eine Novizin: Sie hatte zuletzt auf roter Asche gespielt - und dort den Beweis geführt, dass Petkovic' Niederlagen-Doktrin begründete Ausnahmen beinhaltet. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat Niemeier vor wenigen Tagen die Makarska Open an der dalmatischen Küste für sich entschieden: zwar nur ein kleiner Wettbewerb der 125er Kategorie, aber immerhin hat sie damit die erste WTA-Trophäe in Empfang genommen. Und weil weitere Erfolge in der zweitrangigen ITF-Serie zu Buche stehen, urteilt Barbara Rittner, die Frauen-Chefin im Deutschen Tennis Bund und in Personalunion Turnierdirektorin in Berlin: "Auf Sand ist Jule Niemeier eine Nummer."

Auf stumpfem Grün, wo die Bälle flach abspringen, fand sie zunächst nicht in den Tritt. Nach verlorenem ersten Satz zeigte sie dann dem Publikum, dass sie im vollen Lauf dazuzulernen kann: Sie traf die Bälle früher, servierte präziser. Ein paar leichte Fehler im dritten Satz, während der Wind in Böen über den Hundekehlesee strich, besiegelte das Aus - 4:6, 7:5, 3:6.

Rittner ist dennoch überzeugt, dass Niemeier, die seit April bei Christopher Kas in Regensburg trainiert, es in die Top-50 der Weltrangliste schafft. Die Zeit der Pandemie, sagt die DTB-Frauenchefin, war für die Jüngeren, denen nach dem Abitur die Wettkampfpraxis fehlte, nicht leicht zu meistern. Und Niederlagen gehören schließlich im Tennis zum Geschäft.