29. August 2018, 18:56 Uhr Tennis Darwin spielt auch mit

Bei den US Open ist es wieder einmal viel zu heiß. Einige Tennis-Profis müssen aufgeben, viele sind erbost, andere erweisen sich als hitzeresistent. Und die Veranstalter? Haben trotz langer Erfahrung immer noch keine Lösung.

Von Jürgen Schmieder , New York

Dieses Problem ist seit jeher bekannt. Die Bedingungen bei den US Open sind extrem, weil es im August nun mal heiß und schwül ist in New York, und weil ein kühles Lüftchen ungefähr so selten ist wie ein Bier für weniger als zehn Dollar in einer Bar in Manhattan. Das ist seit vielen Jahren so, jeder sollte es wissen, und doch debattieren sie zu Beginn des Turniers immer wieder darüber, ob es nicht zu extrem sei, Tennisprofis bei Temperaturen von bis zu 40 Grad im spärlich vorhandenen Schatten sowie einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 80 Prozent für möglicherweise mehrere Stunden auf die Plätze zu schicken.

"Es ging heute nur ums Überleben", sagte zum Beispiel Novak Djokovic (Serbien), der beim 6:3, 3:6, 6:4, 6:0 gegen Marton Fucsovics (Ungarn) bisweilen so aussah, als würde er gerade Death Valley in Kalifornien durchqueren. Bei Seitenwechseln legte er bis zu vier Eispacks um Kopf, Schultern und Hüften, und nach dem dritten Durchgang, da hüpften er und sein Gegner nackt in mit Eis gefüllte Wannen. "Jeder ist in seiner eigenen Tonne gelegen", stellte Djokovic grinsend klar: "Wir waren in diesem Moment jedoch keine Kontrahenten, sondern Kollegen, und die kurze Abkühlung hat uns beiden gut getan."

Bis zu 40 Grad im Schatten, 80 Prozent Luftfeuchtigkeit: Novak Djokovic ist die Erschöpfung anzusehen. (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

Na ja: Der Ungar machte danach kein einziges Spiel mehr. Er schien sich nur noch nach der Rückkehr in die Eistonne zu sehnen.

Immerhin spielte er zu Ende. Zehn Teilnehmer mussten in der ersten Runde aufgeben, und es lässt sich nicht bei allen eindeutig klären, welche Rolle dabei die extremen Bedingungen gespielt haben. Felix Auger-Aliassime (Kanada), Ricardas Berankis (Litauen) und Leonardo Mayer (Argentinien) beendeten ihre Partien vorzeitig wegen Erschöpfung, David Ferrer (Spanien) und Stefano Travaglia (Italien) wegen Krämpfen. Marius Copil (Rumänien) gab eine Fußverletzung an, sein Gegner Marin Cilic (Kroatien) sagte jedoch: "Er hat die Hitze auf jeden Fall gespürt, irgendwas war nicht in Ordnung mit ihm."

Zahlreiche Spieler, die durchhielten und rasch ihre Partien beendeten, fanden dennoch deutliche Worte für die Bedingungen: "Schlimmer kann es nicht werden", sagte Angelique Kerber nach dem 7:6 (5), 6:3 gegen die Russin Margarita Gasparjan: "Manchmal kann man sich kaum noch aufs Tennis konzentrieren." Roger Federer urteilte nach seinem eher lockeren Auftaktsieg: "Man kann glücklich sein, wenn man so einen Tag übersteht." Alizé Cornet (Frankreich) hatte während ihrer 6:3, 3:6, 2:6-Niederlage gegen Johanna Larsson (Schweden) immer wieder Tränen in den Augen und sprach danach von einem "Albtraum". Und noch einmal Djokovic, weil er sein Leiden so wunderbar blumige Worte fand: "Es ist, als würde der Körper kochen - das Gehirn, einfach alles."

Michail Juschni musste seine Partie gegen Marcos Baghdatis von der Hitze geschwächt aufgeben. (Foto: Al Bello/AFP)

Bei den Frauen besteht unter extremen Bedingungen die Möglichkeit, nach dem zweiten Durchgang eine zehnminütige Pause einzulegen, um ein wenig abzukühlen und zu regenerieren - was auf den Außenplätzen in New York gar nicht so einfach ist, weil der Weg zurück in die Umkleidekabinen im Arthur Ashe Stadium zu weit ist und es außerhalb des Stadions keine klimatisierten Räume, Duschen oder Eiswannen gibt. "Ich wusste auch nicht so recht, was ich machen oder wohin ich gehen sollte - ich wollte aber auch nicht auf dem Platz rumhocken", sagte zum Beispiel Andrea Petkovic nach ihrer knappen Niederlage gegen Jelena Ostapenko (Lettland).

Sie haben diese Pause am Dienstag spontan auch bei den Männern eingeführt, nach dem dritten Durchgang. Es gibt aber bislang laut Turniersprecher Chris Widmayer keine Überlegungen, die Partien auf allen Plätzen aus der Nachmittagshitze nach hinten zu verlegen oder bei den Männern auf Fünf-Satz-Matches zu verzichten, wie es etwa Mayer nach seiner hitzebedingten Aufgabe forderte: "Es muss sich was ändern, aber die machen so lange weiter, bis einer stirbt." Auch Alexander Zverev beschwerte sich nach dem eher lockeren 6:2, 6:1, 6:2 gegen Peter Polansky: "Da bestimmen Leute in klimatisierten Büros darüber, was auf dem Platz passiert."

Die Hitze verwandelt das Arthur Ashe Stadion in einen Glutofen, der sich erst gegen Abend abkühlt, hier während der Partie zwischen Roger Federer und Yoshihito Nishioka. (Foto: Robert Deutsch/USA TODAY Sports)

Die Gesundheit der Sportler sollte Priorität haben, es sollte keine mehr Bilder geben wie in den vergangenen Jahren, als Peng Shuai (China, 2014) und Jack Sock (USA, 2015) zu Boden sackten und vom Platz getragen werden mussten. Die US-Open-Veranstalter müssen Regeln finden, mit den Bedingungen umzugehen, statt sich während des Turniers mit einem Problem zu befassen, das seit Jahren allseits bekannt ist. So wie bei Regen immer pausiert wird, so könnte auch ein bestimmter Koeffizient aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigen, dass eine Pause angebracht ist - bei den Australian Open wird das längst praktiziert.

Allerdings: Der Australian-Open-Koeffizient liegt bei 32,5 Punkten, und dieser Wert wurde an den ersten beiden Tagen in New York nicht erreicht. Die Faszination sportlicher Wettkämpfe liegt auch darin, dass Athleten die Grenze des Menschenmöglichen erreichen, es soll der Beste gewinnen, und das ist nicht immer der Talentierteste oder der Ausgebuffteste, sondern manchmal der Sportler, der nicht aufgibt und der sich auf allseits bekannte Bedingungen adäquat vorbereitet hat. Die US Open sind eine darwinistische Veranstaltung, es ist ein Survival of the Fittest, und genau deshalb mögen gerade die besonders fitten Profis nicht in das allgemeine Lamentieren einstimmen.

"Alle beschweren sich, aber ich fand das ziemlich in Ordnung", sagte Naomi Osaka (Japan) nach dem 6:3, 6:2 gegen Laura Siegemund: "Die sollen mal im Sommer nach Florida kommen, da ist es viel schlimmer." Zverev forderte einheitliche Regeln und Schutz der Spieler, hielt die Bedingungen am Dienstag aber für nicht besonders schlimm - und Caroline Wozniaki, die in New York bereits einen Marathon absolviert hat, erklärte nach ihrem Sieg gar: "Ich habe mir vorgestellt, dass ich mit einem Margarita in der Hand am Strand liegen würde. Alles cool, das Leben ist gut."