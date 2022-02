Der russische Tennisprofi Daniil Medwedew führt seit Montag auch offiziell die Weltrangliste an. Der 26-Jährige ist damit als 27. Spieler die Nummer eins seit der Einführung der Rangliste. Der letztjährige US-Open-Sieger und diesjährige Australian-Open-Finalist löst damit Novak Djokovic ab. Der Serbe stand den Rekordzeitraum von insgesamt 361 Wochen an der Spitze. Dass es einen Wechsel geben würde, war bereits in der vergangenen Woche klar. Djokovic schied vorzeitig beim Turnier in Dubai aus. Nach Jewgeni Kafelnikow und Marat Safin ist Medwedew der dritte Russe an der Spitze des Klassements. "Natürlich freue ich mich, dass ich die Nummer eins geworden bin. Das war mein Ziel, seit ich jung war und besonders in letzter Zeit", sagte Medwedew. Zuletzt hatte sich Medwedew betroffen über die russische Invasion in die Ukraine geäußert. "Wir spielen in so vielen verschiedenen Ländern, ich war als Junior und als Profi in so vielen verschiedenen Ländern. Es ist nicht leicht, all diese Neuigkeiten zu hören", sagte Medwedew, der in Acapulco im Halbfinale gegen Rafael Nadal verlor.