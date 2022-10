Von Sebastian Winter

Daniel Masur könnte sich langsam aber sicher als Maskottchen des Tennisturniers in Ismaning bewerben, wenn er so weitermacht wie bisher. Zum insgesamt sechsten Mal schlägt der 27-jährige Bückeburger, den sie alle in Anlehnung an den früheren australischen Profi und Nachnamensvetter "Wally" nennen, beim ATP-Challenger auf. Masur, aktuell 172. der Weltrangliste, der seit vielen Jahren an der Tennisbase in Oberhaching trainiert, war somit bei jeder Ausgabe des Turniers im Nordosten Münchens dabei, das können nicht viele Spieler von sich behaupten. Viermal hat er auf der familiären Anlage bereits das Viertelfinale erreicht - und auch in diesem Jahr sieht es gut aus für Masur: Durch ein 6:3 und 6:3 über Evgeny Karlovskiy erreichte der Deutsche am Montag bereits das Achtelfinale, in dem er am Mittwoch auf den Ukrainer Vitaliy Sachko trifft. "Es hilft natürlich sehr, dass ich hier schon oft gespielt habe und die Bedingungen bestens kenne. Ich fühlte mich heute wirklich top vorbereitet", sagte Masur, der höchstplatzierte deutsche Spieler im Feld, nach dem Match.

Wegen der Baumesse wurde das Turnier verschoben, deshalb konkurrierte Ismaning mit Florenz und Gijon

Die Organisatoren standen in diesem Jahr in Ismaning vor der besonderen Herausforderung, den anvisierten Termin nicht halten zu können. Weil in München Ende Oktober die weltweit bedeutendste Fachmesse für Baumaschinen stattfindet und dadurch keine Hotelzimmer zur Verfügung stehen, wurde das Turnier in Abstimmung mit der ATP um zwei Wochen auf die laufende Woche vorverlegt. Allerdings brachte diese Verschiebung weitere Probleme mit sich. Denn nach der Absage des Masters-Turniers in Schanghai konkurriert Ismaning nun neben vier weiteren Challenger-Turnieren auch mit den weitaus lukrativeren 250er-Turnieren in Gijon und Florenz. Immerhin gab es dafür vom Deutschen Tennis Bund ein kleines Upgrade: Die bisherige Internationale Hallenmeisterschaft von Bayern wird nun unter dem Titel Internationale Deutsche Tennis-Hallenmeisterschaft als größtes Indoor-ATP-Turnier auf deutschem Boden ausgetragen.

Allerdings hat wegen der starken Turnierkonkurrenz im Ausland in diesem Jahr im Franzosen Quentin Halys (78.) nur ein Spieler aus den Top 100 der Weltrangliste den Weg nach Ismaning gefunden - 2021 war es noch ein Trio aus diesem illustren Kreis, das das Teilnehmerfeld damals zum bislang stärksten der Turnierhistorie gemacht hatte. Auch Vorjahressieger Oscar Otte ist nicht mehr dabei beim mit 45 730 Euro dotierten Ismaninger Turnier, sondern wie viele andere inzwischen über das Challenger-Niveau hinausgewachsen. Der Weltranglisten-55. ist in Florenz gerade ins Achtelfinale eingezogen. In Ismaning, eine Ebene tiefer, ist hingegen Qualifikant Julian Lenz ebenso in der ersten Runde ausgeschieden wie Mats Moraing, der Masurs Mittwochsgegner Sachko unterlag.