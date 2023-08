Beim Auftaktsieg gegen eine spielfreudige und giftige Laura Siegemund zeigt Coco Gauff, was sie von ihrem neuen Berater Brad Gilbert gelernt hat: Gegnerinnen nicht nur spielerisch, sondern auch mal mit psychischen Elementen zu besiegen.

Von Jürgen Schmieder, New York

Sie waren nicht zu überhören, diese knappen Botschaften von Brad Gilbert an Coco Gauff, auch wenn die Zuschauer für einen Höllenlärm sorgten im größten Tennisstadion der Welt. Gauff tat sich schwer gegen die giftige und gallige, jedoch auch sehr spielfreudige Laura Siegemund. Es waren erst reine Ansagen zum Tennis, also technischer ("Schultern gerade bei der Rückhand") und taktischer Natur: "Nach der langen Vorhand aggressiv weiter und schnell nach vorne." Zu Beginn des zweiten Satzes, den ersten hatte Siegemund 6:3 gewonnen und für noch mehr Anspannung bei der ohnehin zittrigen Favoritin gesorgt, da wechselte Gilbert in den Winning-Ugly-Modus. "Die ist immer bei null", sagte Gilbert darüber, dass Siegemund meist die Maximalzeit (und mehr) bei der Vorbereitung auf Ballwechsel beanspruchte: "Sag' das doch mal der Schiedsrichterin!"