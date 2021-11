Nur ein deutscher Tennisprofi hat beim Challengerturnier in Eckental das Viertelfinale erreicht. Der Bückeburger Daniel Masur gewann sein Achtelfinalspiel gegen den Bosnier Mirza Basic mit 6:3 und 6:4. Lokalmatador Maximilian Marterer schied dagegen in der Runde der letzten 16 nach seiner 5:7, 6:7-Niederlage gegen den Weltranglisten-187. und Vorjahres-Finalisten Ramkumar Ramanathan aus Indien, der am Freitag auf Masur trifft, aus. Marterer, der Weltranglisten-199. und Eckental- Sieger von 2017, hatte sich in beiden Sätzen lange Zeit gegen die Niederlage gestemmt. Die weiteren Viertelfinals bestreiten Maxime Cressy und Jiri Vesely sowie Tomas Machac gegen Dominic Stricker und Jordan Thompson gegen Marc-Andrea Huesler. Das Turnier in Eckental feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen, es geht um ein Gesamtpreisgeld von 46 600 Euro, der Sieger erhält außerdem 80 Weltranglisten-Punkte. 350 Zuschauer sind pro Tag behördlich beim Turnier in der mittelfränkischen Marktgemeinde zugelassen, auf dem Gelände befindet sich eine beheizte Zeltstadt samt Vip-Bereich und gastronomischem Angebot.